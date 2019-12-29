لا ترتديها مرة أخرى.. صيحات موضة يجب أن تختفي - صور

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- لمياء يسري:

ظهرت العديد من اتجاهات الموضة منذ 2010 حتى الآن، والتي انتشرت فيها الكثير من اتجاهات الموضة من ثمانينات وتسعينات القرن الماضي، ولكن لم تكن جميعها موفقة بشكل عام. نرصد لكم أسوأ هذه الإطلالات بحسب ما ذكر موقع "انسايدر".

- القبعة البوكيت

انتشرت هذه قبعات في التسعينيات، ولكنها عادت وانتشرت مرة أخرى في عام 2010، كما أن اتجاهات التسعينات انتشرت بشكل عام في عام 2018، مع المشاهير مثل ريانا وكيا جيربر وجيجي حديد، ولا يفضل أن تنتشر مرة أخرى.

- الأحذية الـ chunky

انتشرت الأحذية الرياضية الـ Chunky في عام 2018، وبالرغم من أنها قد تكون مريحة، إلا أنها تجعل قدميك تبدو كأنه مشوهة بسبب تصميمها الصغير.

السروال الفضفاض: لم تعد هذه السراويل خيارًا جيدًا للارتداء.

الشنط الخشبية: هذه الشنط رائعة الشكل، إلا أنها غير عملية وغير مريحة.

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البنطلون الجلد:

انتشرت هذه البناطيل في عامي 2018 و2019، بين المشاهير مثل Kylie Jenner و Kim Kardashian West، لكنها سيئة للغاية بسبب الضجيج الذي تحدثه عند المشي.

حذاء الجوارب:

انتهت موضة هذا الحذاء هذا العام، ولن نشهده في الفترة القادمة.

الكروكس:

اكتسب هذا الحذاء شعبية واسعة في جميع أنحاء العالم منذ 2018، وبدأ البعض يرتدي جوارب معه ما جعل مظهره سيء للغاية.