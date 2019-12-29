علاج النحافة الزائدة عند الأطفال.. الأسباب وطرق العلاج

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - أسماء مرسي:

يعاني عدد كبير من الأطفال من مشكلة النحافة الزائدة، وتشعر الأمهات بالقلق من هذه المشكلة الصحية.. فما هي طرق علاجها؟

الدكتور حازم علي، أخصائي التغذية، كشف في تصريحات لمصراوي أسبابها، وطرق علاجها، وذلك في السطور التالية:

الأسباب:

- سوء التغذية ونوعية الطعام أكثر الأسباب التي تسبب النحافة الزائدة عند الأطفال. لأن معظم الأطفال يعتمدون في تناول الطعام على الشيبسي والإندومي.

- عدم تناول الطفل كميات طعام كافية بالسعرات الحرارية.

- تناول الأطفال للطعام أمام التلفاز دون تركيز.

- الأمراض الناتجة عن الجهاز الهضمي مثل: سوء الهضم وحساسية القمح.

- الديدان، من العوامل التي تؤدي إلي إصابة الأطفال بالنحافة، لأنها تمنع امتصاص الفيتامينات التي يحتاجها جسم الطفل، وتقلل الشهية.

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- المشاكل النفسية تؤثر أيضا، فيمكن أن يصاب بها الأطفال اللذين يتربون في بيئة غير مستقرة مليئة بخلافات الأسرة، أو انفصال الوالدين.

- تجاهل الوالدين تناول أي من الوجبات مع أطفالهم، فهذا يوثر بشكل سيئ علي الطفل ويجعله لايريد تناول الطعام.

- عند إصابة الأطفال بالأمراض المزمنة مثل: الفشل الكلوي، والقلب.

علاج النحافة الزائدة عند الأطفال:

- تناول الأطعمة الغنية والمشروبات بالسعرات الحرارية.

- تناول الوالدين الطعام مع الأطفال حتى يقوموا بتشجيعهم على تناول الطعام.

- تجنب تناول الشيبسي والإندومي، الأطعمة التي تقلل شهية الطفل.

- الحرص على عدم تناول طعام طفلك أمام التلفاز حتي يدرك أهمية الطعام المقدم له .