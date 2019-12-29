إطلالات النجمات: سميرة سعيد بإطلالة شبابية.. وسيرين بلوك مختلف وجريء

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- نرمين الجلاد:

دائما ما تطل علينا النجمات بإطلالات مختلفة ومميزة، تجمع بين الكاجوال والسواريه، سواء على خشبة المسرح أو السجادة الحمراء للمهرجانات أو اللقاءات التليفزيونية أو جلسات التصوير.

يستعرض لكم "الخليج 365"، أبرز إطلالات النجمات التي خطفت الأنظار، أمس.

-إطلالة نجوى كرم:

ظهرت نجوى كرم بإطلالة مختلفة، إذ ارتدت تنورة قصيرة من نسيج الكتان، وقميص باللون الأبيض ذات ياقة عريضة مرصعة بنفس رسمة التنورة، مع بلوزة من الساتان باللون البيج للامع مزينة بأزرار صغيرة من نفس لون البلوزة.

واختارت تصفيفه الشعر الانسيابي المنسدل بشكل عشوائي، مع مكياجًا بدرجات النيود الناعم، واعتمدت حذاء غير تقليدى باللون الأحمر المائل للبرتقالي.

-سميرة سعيد بإطلالة شبابية:

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تألقت سميرة سعيد بإطلالة كاجوال شبابية، إذ اعتمدت بنطلون جينز، بالأزرق السماوي، بقصة البوي فريند، مع توب باللون الأبيض، مزين بصورة بدرجات اللون الموف والأبيض، مع جاكت باللون جينز باللون السماوي، واعتمدت حذام من الإكسسوارات باللون الفضي عند منطقة الخصر.

واختارت مكياجًا حيويًا، إذ اعتمدت رسمة عيون جريئة بدرجات الموف والذهبي، وأحمر شفاه كاشمير ناعم.

-جويل مردينيان بإطلالة حيوية:

اعتمدت جويل صيحة الجلد في إطلالتها، إذ اختارت بنطلون باللون الطوبى، مع كروب توب كاجوال، باللون الأسود، بصيحة "هاف ستومك"، ونسقت الإطلالة مع حذاء شفاف كعب عالي، وإكسسوارات شبابية.

واختارت تصفيفه الشعر بستايل غجري، مع مكياجًا قويًا، بألوان الكاشمير، ورسمة عيون سموكى بالألوان الترابية.

سيرين عبد النور بلوك مختلف:

اعتمدت سيرين عبد النور لوك مختلف في أخر ظهور لها، إذ اختارت تصفيفه الشعر الكاريه القصير بدلًا من الشعر الطويل، مع مكياج جريء بألوان حيوية، ونسقت ذلك مع فستان ميتاليك، باللون الفضي، مزينًا بالكامل بالترتر البراق.