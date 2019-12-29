أول فتاة تحقق المركز الثاني أفريقيا في الألواح الشراعية: بلعب من 19 سنة

ليست فتاة عادية، بل هي بطلة رياضية تمكنت من أن تحجز لنفسها مقعدًا على عرش لعبة الألواح الشراعية والتي تعد من الألعاب التي كانت قاصرة على الرجال وذلك بسبب صعوبتها، لكي تسطر اسمها بأحرف من ذهب في سجلات التاريخ الرياضي، بعد تتويجها أول فتاة مصرية تحقق المركز الثاني أفريقيا في رياضة الألواح الشراعية.

أحبت شريفة أشرف، 26 عامًا، ممارسة رياضة الألواح الشراعية منذ كان عمرها 7 سنوات، حتى حصدت العديد من البطولات الفردية والجماعية منها بطولة أفريقيا والعالم، كما ذكرت لـ "هُن".

رغم صغر سنها إلا أنها فضلت ممارسة اللعبة حتى نصبت نفسها ملكة على عرش اللعبة، حتى تتحول إلى الفتاة الوحيدة التي تمارسها، وتحصد العديد من البطولات، "دخلت المنتخب في 2007 وبعد كده شاركت في البطولة العربية في الغردقة وفي بطولات دولية منهم بطولة في دبي".

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كانت رياضة الألواح الشراعية قاصرة على الرجال حتى وقت قريب، لتقتحم "شريفة"، اللعبة، "أنا اتولدت بلعب الرياضة دي واخد الخبرة من والدي لأنه كان بيلعبها".

واجهت العديد من الانتقادات التي تمكنت من التغلب عليها، منها أنها كانت الفتاة الوحيدة التي تمارسها، وذلك لصعوبة التمرينات المتعلقة باللعبة.

تأمل "شريفة" تقديم الدعم لمثل هذه الألعاب، "الدعم المادي للعبة دي مش كافي، ولازم يبقى فيه توعية للبنات بأهمية اللعبة دي، وبنصح كل بنت تتمسك بحلمها علشان تقدر تحقق حلمها".

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