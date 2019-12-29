خبيرة تغذية: الصيام المتقطع يطيل العمر

قالت علا أسعد، خبيرة التغذية، إن الصيام المتقطع يعالج مجموعة متنوعة من الحالات الصحية، كما يمكن أن يطيل عمر الإنسان، مؤكدًة أن الهدف الرئيسي من الصيام المتقطع هو تجديد خلايا الدم في جسم الإنسان، واستبدال الخلايا الضارة والميتة بـ السليمة.

وأضافت أسعد، خلال مدخلة هاتفية مع قناة "الغد" الإخبارية، أن الصيام المتقطع ليس نظاماً غذائياً لفقدان الوزن فقط، إنما هو عبارة عن نظام لتحسين أوقات الغذاء، مؤكدًة أن الجسم لا يستفيد من نظام الصيام المتقطع إذا قلت عدد ساعات الصيام في اليوم الواحد عن 16 ساعة صيام متواصلة بما فيها ساعات النوم، حتى يستطيع أن يجدد خلاياه.

وأوضحت أن نظام الصيام المتقطع لا يعني أن الإنسان يأكل ما يشاء في فترة الإفطار، لكن يجب عليه أن يحدد نظاما غذائيا حتى يستطيع أن يستفيد من نظام الصيام المتقطع.

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وأشارت إلى أن الصيام المتقطع يمكن للإنسان أن يمارسه من يومين إلى طوال أيام الأسبوع حسب جسم وجهد الإنسان الذي يبذله يوميًا، مضيفًة أنه في الصيام المتقطع يستطيع الإنسان أن يشرب المياه والشاي والقهوة بدون سكر كما يشاء.

يذكر أن الصوم المتقطع هو أحد الاتجاهات الأكثر شعبية التي ظهرت حديثا في عالم الصحة واللياقة البدنية، وكشفت دراسة أجرتها مجلة "نيو إنجل اند جورنال أوف ميديسين" على مجموعة من الحيوانات والبشر، أن الصيام المتقطع يمكن أن يعالج مجموعة متنوعة من الحالات الصحية كما يمكن أن يطيل عمر الإنسان.

المجلة نقلت عن أحد الباحثين الأمريكيين، من جامعة جون هوبكنز، أن هذا النظام يحسن القدرات الفكرية ويرفع من حساسية الأنسولين، ما يمنع تطور مرض السكري وخطر أمراض القلب والأوعية الدموية ويحسن عمل منظومة المناعة ويطيل العمر.