"أنا حورية".. لينا الفيشاوي تنشر صورة شبه عارية ومتابعون: تخلف مش تحرر

اختارت لينا أحمد الفيشاوي صورة مثيرة شاركت بها متابعيها، لتعلن من خلالها عن حريتها، وأنها تنتمي للمعسكر الليبرالي، بحسب وصفها.

ونشرت لينا صورة لها، عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، تعود لعام 2013، يظهر فيها الجزء العلوي من جسدها عاريا، ولا شيء يغطيه سوى شعرها الذي أخفت به صدرها، وترى بذلك أنها "حورية" بحسب وصفها لنفسها.

وعلقت لينا: "ليبرالية دائما في كلامي وحرة مع نفسي، هذه أنا كحورية، واحدة مع العالم، منذ أن كنت في الثامنة من عمري".

واستقبلت ابنة الفنان أحمد الفيشاوي، التي تبلغ من العمر 16 عاما، تعليقات لاذعة، أبرزها: "التعري تخلف وجهل، أنتي حلوة وجميلة بس الصورة دي مش حلوة خالص، أنتي أحسن من أنك تطلعي بالمنظر ده، إيش دخل التحرر بالعري، التحرر غير التعري".

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من هي لينا الفيشاوي؟

لينا الفيشاوي، هي ابنة الفنان أحمد الفيشاوي، حفيدة الفنانة سمية الألفي وفاروق الفيشاوي، وهي ابنة هندا الحناوي، الزوجة الأولى لأحمد الفيشاوي، صاحبة قضية زواجه العرفي، التي ضجت بها وسائل الإعلام حيث حاولت نسبها له، ورفض الاعتراف بها فترة طويلة، وانتهت بحكم قضائي من المحكمة لصالح الأم "هند"، بإثبات الزواج العرفي وأُبوة الطفلة "لينا" لأبيها أحمد الفيشاوي.

واعترف الفيشاوي بابنته "لينا" بعد أن حسم القضاء أمر القضية، ولكن الأزمة لا تزال قائمة بعد أن قامت "هند" برفع قضية نفقة عليه.

هند والفيشاوي تجمعهما المحكمة من جديد

عقب مرور 15 عاما، وتحديدًا في 2018، تقدمت "الحناوي" لرفع قضية نفقة، وطالبت والد ابنتها، بدفع 23 ألفا و400 جنيه إسترليني، مصروفات إقامتها في لندن لمدة سنة، فضلًا عن إلزامه بدفع 7 آلاف جنيه أجر حضانة عن كل عام من تاريخ طلاقه لها، الأمر الذي انتصرت فيه أيضًا بحكم المحكمة، بعدما أثبت محاميها قدرة الفيشاوي المادية على تحمله تلك المصروفات.