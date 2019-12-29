أب رفض ختان ابنته: قرأت عن مخاطره وحذرت جيراني منه

استضافت الحلقة الثامنة من برنامج "حكايات نهاد"، الذي تقدمه نهاد أبو القمصان المحامية بالنقض ورئيس المركز المصري لحقوق المرأة، رجب عبد السلام، الذي رفض إجراء ختان لابنته من أجل حمايتها، ولم يكتف بذلك بل يحاول توعية الأسر من حوله بأضرار الختان على الفتيات، حتى يتوقفن عنه.

وقال عبدالسلام: "ربنا رزقني بابنة واحدة، وفوجئت بمكالمة من والدتها بأن زملاء ابنتي بالمدرسة بالصف السادس الابتدائي يتسائلون لماذا لم تختتن حتى الآن؟، وكان رد فعلي صادم برفض ختان ابنتي بعد ما قرأت من مخاطر الختان، وبدأت بنشر ثقافة رفض الختان مع الجيران من الأسر المحيطة وشرح مخاطر الختان"، مؤكدا ضرورة نشر الوعي عند السيدات خاصة في المناطق الريفية والشعبية.

وحيت "نهاد" الضيف، مشددة أن كل بنت ناجحة ورائها أب عظيم، وأن دور التوعية الذي قام به رجب للمحيطين به عظيم للغاية.