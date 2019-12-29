تعرفي على أهم قواعد إتيكيت اصطحاب الأطفال في مناسبات الأفراح

عادة ما تكون الإجازة الصيفية فرصة مميزة لإقامة المناسبات والحفلات العائلية الكبيرة، وفي ظل الانشغال بالإعداد لتلك المناسبات يطرأ سؤال مهم على ذوي الأطفال: "أين نترك أطفالَنا، ولماذا لا يمكننا اصطحابهم إلى تلك الحفلات؟".

خبيرة تنسيق الحفلات أريج الغامدي، تحدِّثنا حول إتيكيت اصطحاب الأطفال للمناسبات العامة، مؤكدة أن كل أم عليها أن تعلمّه لأطفالها منذ الصغر؛ حتى ينشأ الطفل على مبادئ التهذيب وحُسن التصرف في الحفلات ومناسبات الزفاف خصوصًا، مما يجعل حضوره معها مسألة سهلة.

إن القواعد التي تندرج تحت مفهوم الإتيكيت الخاص بمناسبات الزفاف، تشمل بداية حضور حفل الزفاف وجلوس الأطفال حتى العشاء، والالتزام بإتيكيت الطعام، وعلى كل أم أن تهتم بهذا الأمر تجاه طفلها؛ حتى لا يصبح غير مُرحَّب به في العديد من المناسبات الأخرى.

أهم قواعد الإتيكيت التي يجب على الطفل أن يلتزم بها:

إرسال بطاقة الدعوة: إذا تمَّ إرسال بطاقة الدعوة للأهل عدا الطفل الوحيد في العائلة، فهذا يعني أنه لا يوجد حضور للأطفال، فمن باب احترام الآخرين واحترام الذات في المقام الأول عدم حضور الطفل، حتى إن كان يميل للهدوء والعقلانية.

2. الجلوس على المقاعد: إن كانت هناك إمكانية لحضور الأطفال حفلات الزفاف، فيجب على الأم أن تجعل طفلها بجانبها دائمًا ولا تتركه يبتعد عنها، حيث يكون أمامها طوال الوقت ويتسنى لها توجيهه إلى التصرف السليم.

3. العبث بالممتلكات: كل طفل يجب أن يُوجَّه قبل حضوره حفل الزفاف إلى عدم العبث بممتلكات القاعة الخاصة بالاحتفال؛ حتى لا يتسبب في إفساد بعض الأشياء أو إشعار الأم بالحرج أمام الجميع.

4. قطف الأزهار والزينة: الأزهار جزء أساسي من زينة قاعات الزفاف ومكون مهم لديكورها، ويجب على الطفل أن يعي فكرة عدم قطف الأزهار أو العبث بها؛ حتى لا يفسد تنسيق المكان وجماله.

5. الحركة المستمرة: من الأفضل للطفل أن يبقى جالسًا في مكانه؛ حتى لا يتسبب في حدوث توتر في المكان، بالإضافة إلى حمايته من الاختفاء والبحث عنه من قِبَلِ أهله، كما أنه من الممكن أن يظهر في شريط التصوير، الأمر الذي قد يزعج العروس وعائلتها.

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6. صالة الطعام: يجب توجيه الطفل لفكرة عدم تجميع المشروبات الغازية الخاصة بغرفة الطعام، وعدم وضع أنواع كثيرة من الأصناف في صَحْنِهِ دون الحاجة لتناولها، فقط من أجل الرغبة في تجميع الطعام.

7. التصوير واستخدام الهاتف: إن كان يُسمح في بعض حفلات الزفاف بدخول الهواتف المحمولة المزوَّدة بالكاميرا، فهذا لا يعني أن تتركي الهاتف بين يدي طفلك حيث يقوم بالعبث بالبرامج وفتح تطبيق الكاميرا والتقاط صور عشوائية للحفل.

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