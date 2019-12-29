نظام غذائي من 3 وجبات يعطيكي جسما رشيقا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - شيماء مرسي:

تعاني الكثير من الفتيات من مشكلة إنقاص الوزن، بسبب صعوبة الانتظام على نظام غذائي معين بفعل الملل، أو الانتظام على نظام مكلف مادياً.

الدكتور حازم علي، أخصائي التغذية كشف لمصراوي، عن نظام غذائي اقتصادي مناسب لجميع الطبقات مدته شهر، ونستعرضه لكم في السطور التالية:

وجبة الفطور:

طبق صغير من الجبنة البيضاء أو الجبن القريش مع بيضة واحدة وثمرة خيار وشوفان، مع عيش توست أو رغيف بلدي.

بين وجبة الفطور والغداء يتم تناول ثمرة فاكهة أو طبق سلطة خضراء.

وجبة الغداء:

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3 ملاعق أرز أو مكرونة أو نصف رغيف عيش بلدي وطبق سلطة خضراء وقطعتين لحوم أو دجاج (مسلوق أو مشوي) مع 4 ملاعق خضار.

وجبة العشاء:

طبق خضار مسلوق ونصف رغيف عيش بلدي، مع ثمرة فاكهة ثم قبل النوم بساعة نتناول كوب زبادي مضاف إليه نصف ليمونة.

لكن يجب الانتباه إلى:

1- التنويع في أنواع الخضار بين الوجبة والأخرى.

2- تناول مشروب الزنجبيل مضاف إليه نصف ليمونة خلال أي وقت من اليوم.

3- تكلفة هذا النظام الغذائي الاقتصادي يمكن أن تتراوح ما بين 50 جنيها أو أقل.