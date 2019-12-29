بمقطع مدته 14 ثانية.. أصالة تشوق الجمهور لأغنيتها الجديدة

نشرت الفنانة أصالة مقطع فيديو قصير عبر موقع الفيديوهات الشهير Youtube، للترويج لأغنيتها الجديدة التي لم تكشف تفاصيلها بعد.

ظهرت أصالة في الفيديو، الذي تبلغ مدته 14 ثانية فقط، وهي ترفع رأسها التي كانت تضعها بين ركبتيها، وكتب عليه عبارة "أصالة.. قريبًا".

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وظهرت أصالة في كواليس تصوير الأغنية، وقالت إنها "تقدم أغنية مختلفة تمامًا عما سبق".

يذكر أن آخر حفل غنائي ظهرت فيه الفنانة السورية، كان بأرض المعارض في الكويت، بصحبة المطرب الكويتي مطرف المطرف.