بنصف مليون دولار.. كيم كاردشيان تهدي ابنتها متعلقات مايكل جاكسون في الكريسماس

اختارت النجمة الأمريكية كيم كاردشيان، هدية استثنائية بمناسبة أعياد الكريسماس لطفلتها "نورث ويست"، العاشقة لملك البوب الراحل مايكل جاكسون.

وأهدت كاردشيان لطفلتها ذات الـ6 أعوام، بعض متعلقات مايكل جاكسون، كانت اشترتها من مزاد بأكثر من نصف مليون دولار أمريكي، بحسب ما ذكرته "سبوتينك" نقلًا عن صحيفة "ميرور" البريطانية.

وأهدت كاردشيان طفلتها الجاكيت الأسود الخاص بملك البوب، الذي ارتداه في عيد ميلاد صديقته، الممثلة الراحلة إليزابيث تايلور الـ65، وفي الدورة الـ50 لمهرجان كان السينمائي الدولي في باريس، كما أهدتها قبعة ملك البوب التي ارتداها في أغنيته "Smooth Criminal"، إنتاج عام 1988.

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وشاركت كاردشيان صورا للجاكيت والقبعة، عبر خاصية "ستوري" بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، وبينت أن القبعة البيضاء محفور عليها اسم مايكل جاكسون، كما كان عليها آثار ماكياجه الخاص.

وتوفى مايكل جاكسون عن عمر ناهز 50 عاما في 25 يونيو 2009، بعد تناوله جرعة زائدة من مخدر البروبوفول الجراحي في قصره في لوس أنجلوس.