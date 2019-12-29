"نهاد" تقيم دعوى خلع: بخيل.. والزوج: عاوزه تشتري علبه مكياج بـ2000 جنيه

أقامت "نهاد ع." دعوى خلع ضد زوجها أمام محكمة الأسرة في مصر الجديدة، حملت رقم 1055 لسنة 2019، تطالب فيها بالانفصال عن زوجها لاستحالة العشرة بينهما، وما زالت الدعوى تنظر الآن أمام المحكمة للفصل فيها.

يقول الزوج "الوطن"، إنه "تزوج من ابنة عمه منذ عام ونصف، وكانت حريصة على عدم الإنجاب منه وتأجيل الإنجاب، بحجة أنها تريد أن تعيش مقتبل حياتها الزوجية بحرية"، موضحا أنه اتفق مع زوجته في بداية حياتهما الزوجية أن تأخذ راتبه في بداية كل شهر على أن تنسق أمور منزلها وهو يأخذ ما يكفيه فقط، وطلب منها أن تدخر ما يتبقى منه من أجل تأمين مستقبلهما.

وأضاف أنه عندما كان يسأل الزوجة عما تبقى من الراتب تخبره أنها أدخرته، حتى تعرض لوعكة صحية جعلته يمكث في المستشفى 5 أيام وطلب وقتها ما أدخرته زوجته لدفع تكاليف المستشفى، فاستدانت الزوجة من والدها ولم تخبره بذلك، ثم طالبته بسداد المبلغ، وعندما سألها عما يتبقي من الراتب كل شهر كانت تخبره أنها تضعه جانبا، وأخبرته بأنها كانت تحتاج بعض الأشياء الخاصة بها فقامت بشرائها.

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وأوضح أنه ظل يسدد ما استدانته زوجته من والدها وأثناء خروجهما سويا بأحد الأماكن طلبت زوجته منه أن تقوم بشراء "علبة مكياج" بلغ سعرها 2000 جنيه فرفض الزوج، "قولتلها بدل ما أجيب مكياج بـ2000 جنيه أروح أسدد الفلوس اللي عليا الأول ونجيبها بعدين، وبعدين أنتي مسرفة جدا وكده مش هنعرف نعيش".

وأوضح أن هذه الكلمات كانت سبب الخلاف بينه وبين زوجته، فاتهمت الزوجة زوجها بعدها بأنه بخيل ولا يستطيع أن يغطي منزله، فتركت المنزل ليفاجئ بطلبها الخلع بعد ذلك دون الدخول في أي مفاوضات، فكان يظن أنها ستظل عند والدها عدة أيام كأي زوجة ثم تعود إلى منزلها، لكن ما حدث كان عكس ذلك.

وأردف: "علبة مكياج جابتني المحكمة وهتخلي مراتي اللي بينا عيش وملح متبقاش على حاجة وتخلعني، بس واضح إنها حجة وما صدقت أي مشكلة أو حجة تطلق بيها خاصة أنها كانت مأجلة موضوع الخلفة".