"القومي للمرأة" يشارك في معرض "ديارنا"

يشارك المجلس القومي للمرأة في معرض "ديارنا"، الذي تنظمه وزارة التضامن الاجتماعي وبنك الإسكندرية كشريك استراتيجي، خلال الفترة ما بين 26 ديسمبر 2019 حتى 15 يناير 2020. Advertisements جاء ذلك من منطلق حرص المجلس على مشاركة عدد أكبر من العارضات في المساحة المخصصة له، فقد جرى اختيار 12 عارضة على فترتين، حيث تمتد الفترة الأولى من 26 ديسمبر 2019 حتى 4 يناير 2020، بينما تمتد الفترة الثانية من 5 حتى 15 يناير. وتتنوع المنتجات بين ملابس وجلود ومشغولات فضيه ومستلزمات منزلية.

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