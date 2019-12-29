كيم كاردشيان تتألق بفستان ديور المصنوع من جلد التمساح خلال حفل الكريسماس

شاركت كيم كاردشيان، نجمة تليفزيون الواقع الأميركية، متابعيها عبر حسابها الرسمى على "انستغرام"، صورها مع عائلتها وأصدقائها عشية عيد الميلاد خلال حفل بمناسبة الكريسماس، وكعادتها ظهرت كيم كاردشيان في قمة أناقتها من خلال فستان مثير من ديور، مصنوع خصيصا لها من جلد التمساح، وفقًا لما ذكرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، وأظهر منحنيات جسدها الرائعة بعد فقدانها الكثير من الوزن في الفترة الأخيرة.

وجمع الفستان بين اللون الوردى المنقوش، واللون البنى المطبوع بشكل جلد التمساح. وزاد من أنوثتها حمالات الفستان المتدلية على كتفيها، فيما رفعت شعرها في ذيل حصان بسيط وأنيق.

وظهرت كيم، البالغة من العمر 39 عاما، مع زوجها كانى ويست، البالغ من العمر 42 عاما، صاحب العلامة التجارية الشهيرة للأحذية Yeezy، والذى ظهرمؤخرا بأحدث أحذيته التى تجلب الراحة للقدمين، كما شوهدت والدة زوجته، كريس جينر، البالغة من العمر 64 عامًا، وهى تستمع بجولة منفردة فى سانت بارتس، مرتدية نموذج مريح من أحذية كانى.

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نشرت كيم كاردشيان أيضا صورة لها مع شقيقاتها في حفل ليلة عيد الميلاد الفخم الذى استضافته لأول مرة شقيقتها كورتنى فى قصرها الفاخر الذى تبلغ مساحته 12 ألف قدم مربع، ويبلغ سعره 8.5 مليون دولار ويتألف من ست غرف، في كالاباساس بولاية كاليفورنيا.

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ونشرت كيم أيضا صورة ابنتها الكبرى نورث والتى ظهرت مرتدية بدلة وردية أنيقة، معتمدة على تصفيف شعرها فى كعكتين أنيقتين أعلى الرأس، وعلقت كيم على الصورة قائلة:" طفلتى الصغيرة لم تكن يشعر بحالة جيدة عشية عيد الميلاد، لقد أصيبت ببرد فى المعدة، يمكنك أن ترى أنها لم تكن على ما يرام".

كما نشرت صورة ابنتها الصغرى شيكاغو خلال حفل عيد الميلاد، والتى ارتدت بنطلونا رياضيا رمادى اللون مع سترة كلاسيكية سوداء.

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