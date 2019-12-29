8 أفكار بسيطة لتجهيز حديقة منزلك للأفراح والمناسبات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - أسماء مرسي:

لا تقتصر أهمية حديقة المنزل على كونها مكان تقضي فيه الأسرة وقتا ممتعا فقط، فأهميتها كبيرة جدا، لذا يستوجب الاهتمام بها وتجديد ديكورها من حين لآخر لاستغلالها في المناسبات والأفراح.

فإذا كنتِ ترغبين في إقامة حفل زفافك بطريقة غير تقليدية، نقدم لكم مجموعة من الأفكار البسيطة لتجديد حديقة المنزل واستغلال مساحتها، وفقا لما ذكرته منظمة الحفلات هبة الأمين، في تصريحها لمصراوي، وهي كالتالي:

- يجب تزيين مقدمة المنزل أو الممر للعرسان، الذي تخرج منه العروس والعروسة، وابدأ بتزيين هذه المنطقة جيدا بحيث يلتفت إليه المدعوين كثيرا، ويمكن وضع أرج به مجموعة كثيرة من الورود، مع وضع بعض المصابيح للإنارة.

- إذا كانت حديقتك منقسمة إلى مستويين، مستوي بالقرب من التراس والسلم، والمستوي الآخر منخفض، فيمكن استغلال المستوى الأعلى بتزيينه بالأزهار والبالونات، وبعض الأشكال الصغيرة مع وضع كرسيين للعروسين ليبدو مثل الكوشة.

- بمجرد تزيين منطقة مقدمة المنزل، ومكان كوشة العرسان، يجب الانتباه إلى الكراسي، فيمكنك استخدام بعض الأقمشة والأشرطة حول الكرسي في الخلف، لإضافة لمسة جمالية علي منطقة الجلوس.

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- يمكن استغلال المقاعد الخاصة بحديقة المنزل، لكي تكون مكانا مميزا لاستقبال الضيوف المهمين بعيدًا عن الترابيزات، بتزيينها ببعض باقات الورود، وتنظيمها مما يجعلها ذات شكل رائع.

- لتنظيم حفل استقبال الضيوف يجب وضع الترابيزات والكراسي في حديقة المنزل يمينا ويسارا، حتى تعطي مساحة أكبر ومظهر جذاب.

- يمكن أن نضع على التربيزة مجموعة من الورود في المنتصف للتجديد في مظهرها.

- إذا كنتِ ترغبين في أجواء كلاسيكية تشبه أجواء القاعات للتجديد في شكل الحديقة، يمكن استخدام القماش الأبيض، والنجف، حيث يحجب الشمس إذا كان زمن الفرح نهارا.

- رتبي الكراسي والترابيزات في الأسفل حتي يضفي على حديقة المنزل مظهرًا جماليًا.