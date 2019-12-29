بعيدا عن الميلادية.. كيف يحتفل أصحاب المعتقدات المختلفة برأس السنة؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- لمياء يسري:

يستعد الناس من جميع أنحاء العالم للاحتفال بالسنة الجديدة، ولكن لا يبدأ العام الجديد عند الجميع في منتصف ليل 1 يناير، فلكل معتقد بداية جديدة.

وتختلف السنة الجديدة بحسب المكان والديانة والعادات التي تتبعها كل دولة، ونرصدها لكم هنا بحسب ما أوضح موقع "انسايدر".

-الصين

يبدأ العام القمري الجديد في 25 يناير 2020 ويستمر لمدة 15 يومًا حتى 8 فبراير، وهناك العديد من الأعراق في الصين، يحتفل كل منها بالعام القمري الجديد بطريقته الفريدة.

ويعلق الأزواج الأمنيات بالصحة والثروة والحظ حول المنزل عند مدخل الباب، وفي الحي الصيني في جميع أنحاء الولايات المتحدة، يتم إغلاق العديد من الشوارع للاستعراضات ويذهب الراقصون إلى المنازل والمتاجر والمطاعم.

وتزين الشوارع وتزداد الألعاب النارية لتخويف الأرواح الشريرة من العام السابق، مما يفسح المجال للعام الجديد. كما يملأ الصينيون مظاريف حمراء، تسمى "hong bao" توضع فيها الأموال وتوزع على الأصدقاء والعائلة، والأطفال.

تقوم العائلات الكانتونية (لهجة صينية) بتحضير عشاء يشمل الأطباق الشائعة من اللحوم والسمك والخضروات، أما العائلات الصينية الصينية الشمالية فتأكل الزلابية المطهية على البخار.

وتشمل الحلويات في العائلات الكانتونية، مثل كعك الأرز الحلو، والزلابية بجوز الهند والسمسم، والفول السوداني وكرات السمسم بمعجون الفاصوليا السوداء،غالبًا ما يتم وضع "صينية كبيرة" على الطاولة للترحيب بالضيوف الزائرين.

-تايدلند

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تبدأ السنة التايلاندية الجديدة في 13 أبريل 2020 وتنتهي في 15 أبريل من العام المقبل، وتتنوع أطعمة رأس السنة الجديدة بحسب المنطقة في تايلاند، ولكن عادة ما يتم تحضير الأطباق الشائعة مثل، كاو تشاي (الأرز المنقوع في ماء معطر بالأزهار غالبًا ما يتم تناوله مع مجموعة متنوعة من الأطباق الجانبية)، والدجاج بالكاري الأخضر، وبار حلوى مصنوع من الفول السوداني وسكر القصب، والأرز اللزج، وبذور السمسم، وجوز الهند، والمكرونة التايلاندية المقلية، وزلابية بطحين الأرز المسلوق مع حليب جوز الهند، مغطاة بجوز الهند المبشورة.

كما يوجد احتفال يسمى بمهرجان المياه حيث يلقي الناس المياه على بعضهم البعض إما في المنزل أو في الشوارع، وغالبًا ما يتشارك السائحون في البلاد مع المواطنين في الاحتفال، والماء هو رمز لإزالة السوء عن العام السابق والانتقال إلى العام الجديد.

وتقليديا يزور الشباب أفراد الأسرة الأكبر سنا ويقومون بحفل مائي عن طريق سكب الماء على يدي الشيوخ وأقدامهم كعلامة على الاحترام.

كما تقوم العائلات بزيارة المعابد، وتقديم الطعام للرهبان، في أراضي المعبد تشارك العائلات في النشاط التقليدي لبناء المعابد الرملية، وهي عبارة عن أكوام كبيرة من الرمال مزينة بالأعلام والزهور وأحيانًا بالبخور

- الهند

تبدأ السنة الهندوسية في 14 نوفمبر 2020م، ويتغير التاريخ كل عام بناءً على التقويم الهندوسي، ولكنه عادةً ما يقع بين منتصف أكتوبر ومنتصف نوفمبر. يحدث في أحلك ليلة تسمى "amāsvasya" ، عندما يكون القمر غير مرئي في السماء.

فنجد عيد Diyas "عيد الأنوار" يتم الاحتفال به عن طريق مصابيح أرضية صغيرة مملوءة بالزيت موضوعة في كل ركن من أركان المنزل الداخلية، حتى ينعدم الظلام بالكامل، كما يضيء الناس منازلهم من الخارج حتى يصبح الحي بأكمله مضاءًا بألوان زاهية.

في هذا اليوم، يقوم الناس بتنظيف منازلهم تمامًا ويرتدون ملابس جديدة للترحيب بإلهة الثروة، كما يصنع الناس تصميمات متقنة تسمى "رانجلي" عند مداخل المنزل من الرمال الملونة أو معجون الأرز، كما تضاف الزهور والأوراق والأرز إلى هذا المزيج.

كما يفتح الناس النوافذ لبضع ساعات في المساء للصلاة لإلهة الثورة، وتحضيرا لهذه الصلاة، يرتب الناس طاولة صغيرة مع مجموعة متنوعة من وجبات الطعام مثل الفواكه والحلوى وجوز الهند وقصب السكر والماء والسمن والأرز، وينتهي الاحتفالات بإطلاق الألعاب النارية.