مكياج مناسب للسهرات... اعتمديه بأسلوب النجمات

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 29 ديسمبر 2019 04:44 مساءً - تتعدد أساليب المكياج الرائجة في الوقت الراهن، فإن كنت ترغبين في اعتماد مكياج مناسب للسهرات، عصري ومميز ويحاكي موضة المكياج، تابعينا في هذا المقال للاطلاع على أجمل مكياج مناسب للسهرات مستوحى من النجمات العالميات، والذي يمنحك إطلالة باهرة تخطف الأنظار.

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المكياج النيود

المكياج النيود



يعدّ المكياج النيود أحد أكثر أساليب المكياج رواجاً وانتشاراً بين النساء، إذ إن النيود بتدرجاته المختلفة يبرز جمال المرأة بطريقة طبيعية جداً وغير معقدة، فاعتمديه للسهرات والمناسبات بأسلوب عارضة الأزياء العالمية Rosie Alice Huntington-Whiteley، بحيث تعتمدين ظلال العيون بتدرجات النيود على كامل الرمش العلوي، بطريقة مسحوبة الى خارج العين. ضعي طبقات عدة من الماسكرا، وطبقي أحمر الشفاه بلون النيود المائل الى الوردي.



الأيلاينر الأسود مع الروج الأحمر الجريء

الأيلاينر الأسود مع الروج الأحمر الجريء



يعد الأيلاينر وأحمر الشفاه الجريء مثاليين للسهرات والاحتفالات، حيث يمنحان المرأة مظهراً أنثوياً جذاباً جداً. فاعتمديهما على طريقة النجمة سيلينا غوميز، بحيث تستخدمين الأيلاينر الأسود المسحوب الى خارج العين بأسلوب عين القطة، على أن يبدأ من مدمع العين، وتضعين طبقات عدة من الماسكرا. بعدها، طبقي أحمر الشفاه الأحمر المات الذي يبرز الشفاه بطريقة أنثوية جريئة.

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مكياج العيون الغرافيكي الغليتر

مكياج العيون الغرافيكي الغليتر



مكياج العيون الغرافيكي والمكياج الغليتر هما من أبرز صيحات المكياج الراجة خلال هذا الموسم، لذلك لا تترددي في استخدامهما معاً للحصول على مكياج سهرات مميز جداً يلفت الأنظار إليك، بحيث تعتمدين مكياج العيون الغرافيكي الغليتر بأسلوب النجمة كريستن ستيوارت Kristen Stewart. طبقي ظلال العيون الفضية البراقة على شكل رسوم بيانية فوق العين، وارسمي خط أيلاينر ناعم على طول الرمش العلوي. أما أحمر الشفاه فاعتمديه بلون النيود القريب الى لون البشرة.



المكياج الميتاليك

المكياج الميتاليك



يتربع المكياج الميتاليك على عرش موضة المكياج، بالتالي سيشكل خياراً رائعاً لمناسبات وسهرات هذا الشتاء، حيث يمنحك إطلالة فخمة وجذابة. فإن كنت من محبات المكياج الميتاليك اعتمديه بتدرجات البرونزي، على طريقة النجمة جوليا غارنر، بحيث تقومين بتظليل كامل العين باستخدام ظلال العيون بدرجات البرونز اللامعة. كذلك، اعتمدي أحمر الشفاه باللون البرونزي اللامع.

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