أجمل موديلات الأظافر ترند شتاء 2020

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 29 ديسمبر 2019 04:44 مساءً - إذا كنت ممن يرغبن في تجربة أجدد تصاميم الأظافر ورسومات المناكير العصرية التي تحاكي موضة فن الأظافر، فكوني هذا الشتاء على استعداد للابتعاد عن كل ما هو تقليدي في ما يتعلق بتزيين الأظافر، ولتجربة موديلات أظافر أنيقة ورائعة تجعلك تستمتعين بأيام الشتاء الباردة وبالعطلات والسهرات والمناسبات السعيدة. وفي هذا المقال، تعرفي إلى أجمل وأجدد موديلات الأظافر ترند شتاء 2020.

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مزيج الأحمر والذهبي

مزيج الأحمر والذهبي



أن رسومات الأظافر التي تمزج بين اللونين الأحمر والذهبي هي أفضل خيار لسهرات ومناسبات هذا الشتاء، فهي تمنحك مظهراً احتفالياً عصرياً وجذاباً، وطلة أنيقة تلفت الأنظار إليك. اتركي النصف الأول من أظافرك خالياً من الألوان، وطبقي خطين باللونين الأحمر والذهبي على مقدمة الأظافر، بشكل مائل ومتواز.



الأظافر المخططة بالذهبي

الأظافر المخططة بالذهبي



إن رسمة الأظافر المخططة بالمناكير الذهبي البراق، خيار رائع لتزيين أظافرك سواء خلال الأيام العادية أو المناسبات، فهو يجمع البساطة والنعومة والرقي في الوقت نفسه. وبإمكانك الحصول عليها بنفسك في المنزل، بحيث تضعين طبقة من المناكير الشفاف اللامع، من ثم تقومي بإضافة خط ذهبي براق متعرج قليلاً على كامل الظفر.

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مزيج الذهبي والفضي البراق

مزيج الذهبي والفضي البراق



إن رسمة الأظافر التي تمزج بين الذهبي والفضي البراق ستجعل أظافرك مضيئة كالنجوم، وهي خيار رائع للاحتفالات والسهرات. في البداية، ضعي طبقة من المناكير الشفاف اللامع، من ثم طبقي المناكير الذهبي البراق على مقدمة الظفر بأسلوب المناكير الفرنسي، بعدها ضعي المناكير الفضي على قاعدة الظفر.



المناكير الأخضر الداكن

المناكير الأخضر الداكن



المناكير الأخضر الداكن هو موضة رائجة جداً هذا الشتاء. لذلك، لا تترددي في اعتمادها الآن لكن بطريقة مميزة غير تقليدية، من خلال تطبيق طلاء الأظافر الأخضر الداكن على ثلاث من الأظافر بشكل التام، أما الأظافر الأخرى فضعي عليها المناكير نفسه لكن بشكل نصفي فقط.



المناكير الفرنسي بالأبيض والأحمر

المناكير الفرنسي بالأبيض والأحمر



خلال هذا الشتاء، استبدلي المناكير الفرنسي التقليدي بآخر عصري ومميز وخارج عن المألوف، من خلال اعتماد اللون الأبيض على مقدمة الأظافر، واعتماد خط أحمر مائل على الجانب الأيسر من الظفر. بعدها، ضعي طبقة من المناكير الشفاف اللامع.

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