5 وصفات سهلة لتنظيف البشرة

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 29 ديسمبر 2019 04:44 مساءً - بعيدًا عن صالونات التجميل، يمكنكِ تنظيف بشرتكِ باستمرار بالمنزل، بأقل تكلفة، وأيضًا بأسهل الوصفات الطبيعية السهلة، التي تمنحكِ مظهرًا شبابيًّا ولامعًا، وكذلك تحافظ على نضارة وجهكِ.



ماسك الشوفان وزيت الكاموميل

ماسك الشوفان وزيت الكاموميل



المكونات



- ملعقة كبيرة شوفان

- ملعقة كبيرة ماء ورد

- ملعقة كبيرة زيت كاموميل



طريقة تحضير الماسك



نظفي وجهكِ جيدًا بالماء والغسول، ومن ثم عرّضي بشرتكِ للبخار لتفتيح المسام.

اُخلطي المكونات مع بعضها البعض، ووزعيها على بشرتكِ.

اُتركي الخليط على بشرتكِ لمدة نصف ساعة.

اُشطفي وجهكِ بعدها بالماء الفاتر ثم البارد.

كرري هذا الماسك مرة كل أسبوع لتنظيف بشرتكِ باستمرار.

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ماسك السكر البني وزيت الجوجوبا والعسل

ماسك السكر البني وزيت الجوجوبا والعسل



- ملعقة كبيرة زيت الجوجوبا

- ملعقة صغيرة عسل

- ملعقة صغيرة سكر بني



طريقة تحضير الماسك



اُخلطي المكونات مع بعضها البعض، ووزعي الخليط على بشرتكِ.

اُتركي الخليط يدوم على بشرتكِ لمدة نصف ساعة.

اُشطفي وجهكِ بعدها بالماء ومن ثم افركي بشرتكِ بعدها قليلًا.

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ماسك الشوفان وزيت الزيتون وخل التفاح

ماسك الشوفان وزيت الزيتون وخل التفاح



- ملعقة كبيرة شوفان

- ملعقة صغيرة زيت الزيتون

- نصف ملعقة صغيرة خل تفاح

- ملعقة كبيرة زبادي



طريقة تحضير الماسك



اُخلطي المكونات مع بعضها البعض، واتركي الخليط على بشرتكِ لمدة ثلث ساعة.

اُشطفي وجهكِ بعدها بالماء الفاتر.

كرري الماسك مرة واحدة أسبوعيًّا أو كل 10 أيام لتنظيف بشرتكِ بالكامل.

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ماسك عصير البرتقال مع السكر البني

ماسك عصير البرتقال مع السكر البني



المكونات



- عصير نصف برتقالة

- ملعقة صغيرة زبادي

- ملعقة صغيرة سكر بني



طريقة تحضير الماسك



اُخلطي عصير البرتقال مع السكر البني والزبادي.

رطّبي بشرتكِ بقليل من الماء ثم ضعي الخليط.

اِبدئي بفرك الماسك على بشرتكِ بلطف، بحركات من نصف دائرية، من الأسفل للأعلى، بخاصة عند منطقة الأنف لإزالة الرؤوس السوداء التي عادة ما تكون عالقة بهذه المنطقة.

اُتركي الخليط على بشرتكِ لمدة 10 دقائق، ثم اشطفي وجهكِ بالماء الفاتر.

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ماسك القهوة وزيت اللوز الحلو

ماسك القهوة وزيت اللوز الحلو



- 2 ملعقة كبيرة من حبوب القهوة الخام

- زيت لوز حلو



طريقة عمل الخليط



اِمزجي زيت اللوز الحلو مع القهوة.

ضعي الخليط على بشرتكِ مع الفرك بلطف.

اُشطفي وجهكِ بعدها بالماء الفاتر.

كرري الماسك مرة إلى مرتين أسبوعيًّا لتنظيف بشرتكِ أول بأول.

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