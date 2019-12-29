كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 29 ديسمبر 2019 04:44 مساءً - تسريحة الشعر هي العامل الرئيسي والأساسي في اكتمال إطلالة المرأة خلال الأوقات كافة. لكن أحياناً، تقع المرأة في الحيرة وتشعر بالملل بسبب اعتمادها تسريحات الشعر نفسها والتي تكون تقليدية في أحيان كثيرة. انطلاقاً من ذلك، رصدنا لك مجموعة تسريحات شعر ناعمة، أنيقة وعملية، وتحاكي أجدد صيحات الشعر، فاختاري من بينها ما يعجبك.



تسريحة البوب المستقيمة

تسريحة البوب المستقيمة

إذا كنت قد اعتمدت مؤخراً قصة البوب، فقد تجدين أن خيارات تسريحات الشعر محدودة بعض الشيء بالنسبة إليك. لذلك، فإن تسريحة الشعر المستقيمة المصقولة بعناية ستكون خياراً رائعاً لك. واحرصي على اعتماد الغرة الجانبية المسحوبة وراء الأذنين.

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تسريحة الضفيرة الجانبية المنسدلة

تسريحة الضفيرة الجانبية المنسدلة

هذه التسريحة ناعمة جداً وعملية، وتناسب إطلالات النهار، حيث تمنحك مظهراً أنثوياً جذاباً وأنيقاً. وإذا كنت ترغبين في تنفيذ هذه التسريحة بنفسك، اسحبي شعرك الى جانب واحد، ثم ابدأي بتضفيره من أسفل خط الفك السفلي. واعتمدي الغرّة الجانبية المنسدلة بشكل عشوائي.



تسريحة الشعر نصف المرفوع

تسريحة الشعر نصف المرفوع

إنها تسريحة ناعمة جداً وأنيقة ولا تتطلب منك سوى دقائق معدودة، فتسريحة الشعر نصف المرفوع هي إحدى أكثر تسريحات الشعر رواجاً لهذا الشتاء. يكفي أن تطبقي رذاذ الشعر على شعرك المبلل وتقومي بتجفيفه بالسشوار. بعدها، اسحبي الغرة الى الوراء وثبتيها بأكسسوار قماشي ناعم.

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تسريحة ذيل الحصان المنخفض المزينة باللؤلؤ

تسريحة ذيل الحصان المنخفض المزينة باللؤلؤ

اللؤلؤ هو من أكثر أكسسوارات الشعر رواجاً في الوقت الحالي، ويبدو أنه سيلاقي انتشاراً كبيراً بين النساء، حيث يضفي على تسريحات الشعر الأناقة والرقي. لذلك، اعتمدي تسريحة ذيل الحصان المنخفض وذينيها بحبات اللؤلؤ من مختلف الأحجام.

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تسريحة الكعكة المنخفضة المزينة بالشرائط الذهبية

تسريحة الكعكة المنخفضة المزينة بالشرائط الذهبية

تستحق هذه التسريحة التجربة هذا الشتاء، فهي أنيقة جداً وعصرية وعملية، مما يجعلها مناسبة لمختلف الأوقات. اعتمدي الغرة المشدودة، واسحبي شعرك كله الى الخلف، ولفيه على شكل كعكة منخفضة، من ثم ثبتي الكعكة بالشرائط الذهبية الناعمة. بعدها، رشي القليل من السبراي لتثبيت الشعر وجعل تسريحتك مصقولة بعناية.

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تسريحة الشعر المنسدل المزين بالبوندانا

تسريحة الشعر المنسدل المزين بالبوندانا

إذا كنت تتمتعين بشعر طويل، وترغبين في إبراز جماله من خلال تركه منسدلاً على الظهر، فلا تترددي في اعتماد تسريحة الشعر المنسدل المزينة بالبوندانا الأسود الناعم، فهي تسريحة أنيقة جداً وعملية ولا تتطلب الكثير من الجهد.

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