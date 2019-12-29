كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 29 ديسمبر 2019 04:44 مساءً - تتبدل اتجاهات الموضة مع تغيُّر الفصول، بما فيها موضة ألوان المناكير، حيث تطغى في كل فصل جديد، ألوان مناكير دون أخرى لتصبح الأكثر انتشاراً بين النساء. وفي هذا المقال، نرصد لك مجموعة من أبرز ألوان المناكير الرائجة لهذا الشتاء، لتختاري من بينها ما يناسبك.

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الأزرق الرمادي

الأزرق الرمادي



إن طلاء الأظافر الأزرق الرمادي هو خيار مثالي لأجواء الشتاء بشكل عام، وهو أحد ألوان المناكير الرائجة جداً في الوقت الحالي، وأحد الألوان الناعمة التي تلائم ألوان البشرة كافة بدرجاتها الداكنة والفاتحة. ننصحك باعتماد المناكير الأرزق الرمادي من Essie، فهو يجف في غضون دقيقة ويمنح أظافرك مظهراً جذاباً.



الأخضر الداكن البراق

الأخضر الداكن البراق



يناسب المناكير الأخضر الداكن البراق الذي يعد ترند خلال هذا الشتاء، الأيام العادية والمناسبات والسهرات، وبالتالي يعد أحد أفضل الخيارات التي تمكّنك من الحصول على أظافر مميزة وجذابة من دون الذهاب الى صالونات التجميل. بإمكانك استخدام طلاء الأظافر الأخضر الداكن من علامة Sally Hansen، بحيث تضعين منه طبقتين للحصول على النتيجة المرجوة.

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الأزرق الثلجي

الأزرق الثلجي



هذا اللون هو من ألوان المناكير الرائجة جداً هذا الشتاء، وهو لون حيوي ومنعش وسيضيء يديك وأظافرك على حد سواء. ننصحك بتجربة المناكير الأزرق الثلجي من علامة Sally Hansen، فهو خال من المواد الكيماوية الموجودة تقليدياً في أنواع المناكير، إذ إنه مصنوع من المكونات النباتية حصراً.



المناكير متعدد الألوان

المناكير متعدد الألوان



هذا المناكير هو أفضل طريقة للتخلص من الشعور بالملل والكآبة خلال فصل الشتاء، كما أنه يمنح أظافرك مظهراً عصرياً جذاباً. ننصحك باعتماد المناكير متعدد الألوان من علامة Jin Soon، الذي بإمكانك وضعه بمفرده، أو فوق المناكير النيود بدرجاته المختلفة.



الأحمر القاني

الأحمر القاني



من المعروف أن الأحمر هو اللون المفضل لدى كثيرات من النساء، والموضة التي تبقى رائجة في كل المواسم والفصول. وخلال هذا الشتاء، لا تترددي في اعتماد المناكير الأحمر القاني الذي يعد أحد درجات الأحمر الأكثر انتشاراً في الوقت الراهن. ننصحك باعتماد طلاء الأظافر باللون الأحمر القاني من علامة Essie، فهو خيار رائع ويتميز بتركيبته التي تدوم على الأظافر لمدة أسبوع وأكثر.

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