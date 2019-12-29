أفخم العطور الجديدة لهذا الشتاء

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 29 ديسمبر 2019 04:44 مساءً - مهما كانت نغمات العطور التي تميلين إليه، تتوافر الآن مجموعة رائعة من أجدد وأفخم العطور العالمية ستنال إعجابك بالتأكيد، كونها تمزج بين روائح دافئة وحلوة وزهرية غنية تجعل رائحتها ثابتة وتدوم طويلاً، لتكمل إطلالتك في الأوقات كافة.



فإذا كنت تتطلعين الى تجربة عطر جديد هذا الشتاء، سنقدم لك مجموعة من أفخم العطور الحديثة، لتختاري من بينها ما يناسبك.

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Yves Saint Laurent Libre

Yves Saint Laurent Libre



لقد تم تصميم هذا العطر بهدف إعادة تعريف قواعد العطور، من خلال مزجه بين نغمات متناقضة تجعله عطراً مناسباً لأي امرأة ولأي وقت من السنة، لا سيما خلال الشتاء. فهو يعتمد في تركيبته على أزهار البرتقال المغربية واللافندر والأزهار الطازجة.



Amouage Library Collection Opus XI

Amouage Library Collection Opus XI



إنه عطر مثالي لفصل الشتاء، كونه يعتمد في تركيبته على النغمات الخشبية والعود، وهي روائح غنية ومركزة تشعرك بالدفء خلال أيام الشتاء الباردة. وهو سيكون خيار رائع لمحبات العطور القوية اللواتي يرغبن في لفت الانتباه من خلال عطرهن الخاص.

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Merhis Éclat



إنه عطر زهري – فاكهي مع لمسة مميزة تضفيها رائحة المسك الشهية. فهو يشتمل على نغمات الكمثري والكرز والورود والبرتقال، بنغمات أساسية من العنبر والخشب والفانيليا، التي تشكل في ما بينها رائحة آسرة تدوم طويلاً.



Widian Delma

Widian Delma



يتميز هذا العطر برائحته الشهية والمنعشة والمركزة في الوقت نفسه، إذ إن رائحته معقدة وغامضة ستجعل الرؤوس تستدير فوراً إليك أينما تواجدت. وهو يمزج بين نغمات اليوسفي والخوخ والجلود والزعفران والأخشاب.



Phlur Añoranza

Phlur Añoranza



يشكل هذا العطر مزيجاً رائعاً من أوراق النعناع والياسمين والأزهار، التي ستمنحك رائحة شهية منعشة تدوم طويلاً. وهو سيشكل تجربة فريدة من نوعها في مجال العطور، إذ ستأسرك رائحته وتجعلك تتوقين الى استخدامها فوراً. فلا تترددي في تجربته هذا الشتاء والتمتع برائحة عطر مثيرة تلفت الأنظار إليك.



Thin Wild Mercury Chateau, 1970 Eau de Parfum

Thin Wild Mercury Chateau



إن هذا العطر الجديد مصمم خصيصاً لعاشقات رائحة الورود الفواحة التي تضفي على إطلالتهن الحيوية والانتعاش، رغم الأجواء الباردة والمملة التي تسيطر على أيام الشتاء. فإذا كنت من محبات العطور الزهرية، فلا تترددي هذا الشتاء في تجربة هذا العطر الفخم، الذي يلائم الأوقات كافة.

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