خلطات سهلة من مطبخكِ لتطويل الشعر

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 29 ديسمبر 2019 04:44 مساءً - الشعر الطويل غاية الكثير من الفتيات، ومع مشاكل التساقط وضعف بصيلات الشعر، يصعب الحصول على الشعر الطويل، لهذا إليكِ مجموعة من خلطات سهلة من مطبخكِ لـ تطويل الشعر، بالإضافة إلى ترطيبه، والحصول على مظهره الصحي.



ماسك زيت الجرجير مع الأفوكادو

ماسك زيت الجرجير مع الأفوكادو



المكونات



- 3 ملاعق كبيرة من زيت الجرجير

- أفوكادو مهروس نصف ثمرة





طريقة تحضير الماسك



اخلطي زيت الجرجير مع الأفوكادو ووزعيه على شعركِ بالكامل.



اتركيه يدوم لمدة ساعة كاملة.



اُشطفي شعركِ بعدها بالماء.



يساعدكِ هذا الماسك على ترطيب الشعر بالكامل، ويمنحه قوة ولمعانًا، ويمنع التساقط ويزيد من طول الشعر.

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ماسك الأفوكادو والعسل وزيت الزيتون

ماسك الأفوكادو



- حبة أفوكادو مهروسة

- ملعقة كبيرة عسل أبيض

- 2 ملعقة كبيرة زيت زيتون



طريقة تحضير الماسك



اخلطي المكونات مع بعضها البعض حتى تصبح خليطًا متجانسًا، بإمكانكِ وضعها بالخلاط الكهربائي.

ضعي الماسك على شعركِ المبلل ، ولفّي رأسكِ بنايلون.

اُتركي الخليط على شعركِ لمدة ساعة على الأقل.

اُشطفي شعركِ بعدها بالماء.

من الممكن أن تجربي الماسك مرة كل أسبوع، لتحفيز بصيلات الشعر على النمو.

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ماسك الزبادي والبيض والعسل

جربي ماسك الزبادي والبيض والعسل



المكونات



- ملعقة كبيرة عسل

- نصف كوب زبادي

- ملعقة كبيرة زيت جوجوبا



طريقة تخضير الماسك



اخلطي العسل مع الزبادي والجوجوبا، ومن ثم ضعي الخليط على شعركِ.

اتركي الخليط يدوم لمدة ساعة، ومن ثم اشطفي شعركِ بالماء.

كرري الماسك مرة كل أسبوع أو 10 أيام.

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