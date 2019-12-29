إطلالة مميزة لمناسباتك الخاصة من فرح الهادي

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 29 ديسمبر 2019 04:44 مساءً - تألقت الفنانة الكويتية فرح الهادي مؤخرًا بإطلالة أنيقة ومميزة، يمكنك أن تستوحيها لإطلالة رأس السنة، أو إحدى المناسبات الخاصة، ولفتت بها أنظار محبيها ومتابعي السوشيال ميديا، لتصبح واحدة من الأكثر تداولًا على مواقع التواصل الاجتماعي.

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فرح الهادي



ظهرت فرح الهادي بفستان أنيق من توقيع المصمم يوسف الجاسمي، الذي صمَّمه بلون مميز بقصة الحورية الضيقة، والذي كَسَتْهُ الفصوص الزرقاء بشكل عصري، وأكملته بوشاح ريشي باللون السماوي من علامة "قوتشي".

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فرح الهادي

واعتمدت فرح الهادي مكياج العينين الفضي، وزينته بدمج درجة بني داكنة وأخرى أفتح بسحبة العينين ومن أسفل الحواجب، واستخدمت الرموش الاصطناعية والعدسات الفاتحة لتكمل جمال عينيها، وأكملت اللوك بقلم الروج والبلاشر الزهريين من خبيرة التجميل الكويتية مشاعل.

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