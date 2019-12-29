حصاد 2019: أجمل فساتين نانسي عجرم في حفلاتها

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كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 29 ديسمبر 2019 04:44 مساءً - تتألق الفنانة اللبنانية نانسي عجرم في حفلاتها باطلالات أنيقة ومتجددة، تناسب رشاقتها ومناسباتها المتنوعة، وفي حصاد 2019 جمعنا لكنَّ أبرز اطلالاتها خلال حفلات هذا العام.
تأنقت نانسي في منتصف الشهر الأخير في هذا العام، بفستان أحمر من المخمل في حفلة موسم الرياض، صُمّم بشكل ضيق وبقصة مميزة في المنتصف، وأطلت بفستان قصير ذهبي صُمّم بأكمام طويلة وبفتحة السبعة في منطقة الصدر، وتزينت في اطلالة مميزة بفستان فضي طويل بأكمام قصيرة.
واختارت فستانًا أصفر واسعًا بكسرات، وظهرت بجمبسوت أسود لامع في إحدى حفلات موسم الرياض، وارتدت فستانًا أسود طويلًا بأكمام طويلة، مصمَّمًا بشكل شفاف في الأسفل، وتجملت بفستان أبيض بطبقات مميزة ونقوش مختلفة، وتميزت أيضًا بفستان زهري تكسوه الفصوص الذهبية والفضية وبقصة كم مميزة.
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