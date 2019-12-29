2019 لم يكن عام الأناقة لـ ياسمين صبري.. اكتشفي الأسباب

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 29 ديسمبر 2019 04:44 مساءً - جميعنا متفقون على أنّ ياسمين صبري هي واحدة من أكثر النجمات العربيات أناقة، ومنذ أن دخلت عالم الأضواء ونحن نراها في اطلالات مميزة تختارها بعناية لمختلف المناسبات، ولاسيما على السجادة الحمراء، لكن هذا العام شهد بعض الاطلالات غير الموفقة لياسمين، والتي أبعدتها لأكثر من مرة عن المنافسة على لقب الأكثر أناقة، والتي خيبت آمالنا في أكثر من مناسبة، ولهذا فقد جمعنا اليوم بالصور أجمل اطلالات ياسمين صبري وأقلها أناقة لهذا العام، وإليكِ التفاصيل.



ياسمين صبري في فستان سهرة أصفر من أنطوان قارح:

اختارت ياسمين صبري فستان سهرة باللون الأصفر





اعتمدت ياسمين صبري لإحدى المناسبات الخاصة هذا العام، فستانًا باللون الأصفر من أنطوان قارح Antoine Kareh وقد اعتُبرت من الاطلالات غير الموفقة لها، ولا سيما من ناحية تصميم الفستان الذي بدا مزدحمًا مع الكثير من التفاصيل، مثل الأقمشة التي جمعت مع بعضها البعض والتطريز الكثيف على الجزء العلوي، لكن الجدير بالذكر أنّ لون الفستان جميل وناسب ياسمين، وكذلك تنسيق الاكسسوارات كان موفقًا باستثناء الوردة التي زينت بها شعرها.

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فستان باللون الأخضر اختارته ياسمين صبري على السجادة الحمراء:

فستان أخضر اختارته ياسمين صبري على السجادة الحمراء



اطلالة ثانية لم تكن موفقة بالنسبة لـ ياسمين صبري هذا العام، في هذا الفستان الأخضر المصنوع من قماش التفتا باحساس الميتالك، لا سيما وأنّ تصميم الفستان بدا قديمًا وغير مواكب للموضة، وكذلك فإنه لم يخدم قوام ياسمين بالطريقة المناسبة على الرغم من جمال لونه، وكان يفضل لو أنها أيضًا اعتمدت حقيبة كلاتش أكثر نعومة.

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جمبسوت أبيض بتصميم مبتكر اعتمدته ياسمين صبري:

جمبسوت أبيض اختارته ياسمين صبري



تضارب الآراء حول هذه الاطلالة التي اعتمدتها ياسمين صبري هذا العام في جمبسوت باللون الأبيض مستوحى من قصة التوكسيدو من تصميم أنطوان قارح Antoine Kareh، لكن برأيي الشخصي أنها كانت من الاطلالات الموفقة بالنسبة لها، لا سيما وأنّ الجمبسوت بدا مبتكرًا وأنيقًا، وتنسيق ربطة العنق مع الاكسسوارات باللون الأسود أضاف لمسات دراماتيكية موفقة للاطلالة بشكل عام.



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ياسمين صبري في فستان مخمل بقصة البليزر:

ياسمين صبري في فستان بليزر من المخمل الأسود





هنا شاهدنا ياسمين صبري في اطلالة موفقة لكنها بدت مألوفة ومتوقعة جدًّا، وقد اختارت فيها فستان سهرة بقصة البليزر مع صفي أزرار ذهبية من المخمل باللون الأسود، تصميم الفستان مع الياقة الساتان والفتحة على الساق ناسبها، وكذلك فإنّ تنسيق الاكسسوارات والمجوهرات كان موفقًا وناعمًا.



شاهدي أبرز اطلالات ياسمين صبري في عام 2019 الموفقة والتي خيّبت آمالنا في بعض الأماكن، واخبرينا رأيكِ بهذه الاطلالات واختاري الأجمل منها برأيكِ.

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