السروال قطعة أساسية لأناقتك هذا الشتاء

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 29 ديسمبر 2019 04:44 مساءً - يعتبر السروال من القطع الأساسية في خزانة السيدات لا سيما في فصل الشتاء. وللموسم المقبل، قدّمت العلامات التجارية هذه القطعة بأسلوب لافت ومميّز جعلتها أساساً لإطلالة نهارية ومسائية أنيقة. اقرإي أيضًا: صيحة النقوش والطبعات تغزو خزانتك الشتوية

الملابس والإكسسوارات: Faux Consultancy (Romani, Asos, Madiyah al sharqi, Semsem, Roberi & fraud), Minelli ترانش كوت. السعر 120$

سروال قصير. السعر 48$

كلاهما من ASOS

اقرإي أضاً: ملابس خريفية تزيد من دفء إطلالاتك سترة من Romani. السعر 520$

سروال من ASOS. السعر 48$

حذاء من Minelli. السعر 150$

توب من الساتان. السعر 300$

سروال من الجلد. السعر 570$

كلاهما من Romani

سترة من ASOS. السعر 120$

حذاء من Minelli. السعر 120$

نظارات شمسية من Roberi&Fraud. السعر 250$

Advertisements توب من Madiyah Al Sharqi. السعر 570$

سروال من ASOS. السعر 65$

اقرإي أضاً: أزياء غير متماثلة لإطلالة مشاكسة توب باللون البرتقالي. السعر 400$

سروال باللون البرتقالي. السعر 550$

كلاهما من Semsem

نظارات شمسية من Roberi&Fraud. السعر 240$

سترة من ASOS. السعر 130$

حذاء من Minelli. السعر 150$

سروال قصير. السعر 35$

سترة مزيّنة بحزام. السعر 55$

معطف من الفرو. السعر 120$

جميعها من ASOS

حذاء من Minelli. السعر 180$

سروال مزيّن بالمربّعات. السعر 48$

سترة مزيّنة بالمربّعات. السعر 92$

كلاهما من ASOS

نظارات شمسية من Roberi&Fraud. السعر 240$

حذاء من Minelli. السعر 180$ اقرإي أضاً: اختاري النقوش البريّة لإطلالة جريئة

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