كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 29 ديسمبر 2019 04:44 مساءً - لاستقبال العام الجديد أنت بحاجة إلى إطلالة مفعمة بالأناقة والدفء في الوقت نفسه، وليس هناك أفضل من الخيارات التي تنبعث منها نفحات شرقية فاخرة لتمنحك حضوراً جريئاً ولافتاً. اقرإي أيضًا: صيحة النقوش والطبعات تغزو خزانتك الشتوية

شعر ومكياج: Velvet Management

الملابس والإكسسوارات: Georges hobeika, georges chakra, tony ward, rami kadi, jean Louis sabaji, Hussein bazaza, saiid kobeissy.

المجو هرات: AW Mouzannar, Antoine hakim جمبسوت من Georges Chakra. السعر 3600$

طقم مجوهرات من Antoine Hakim

سعر الأقراط: 12600$

سعر العقد: 30900$

فستان من Saiid Kobeissy. السعر 3330$

خاتم مرصع بالياقوت. السعر 10600$

أقراط مرصّعة بالماس. السعر 7000$

كلاهما من Antoine Hakim

اقرإي أضاً: ملابس خريفية تزيد من دفء إطلالاتك

فستان من Rami Kadi. السعر ابتداء من 15000$

Advertisements فستان من Hussein Bazaza Couture. السعر 10000$

أقراط مرصّعة بالماس. السعر 9560$

خاتم مرصّع بالماس. السعر 4700$

كلاهما من AW Mouzannar

اقرإي أضاً: أزياء غير متماثلة لإطلالة مشاكسة فستان من Tony Ward. السعر 8700$

أقراط مرصّعة بالماس. السعر 11000$

خاتم مرصّع بالماس. السعر 4410$

كلاهما من Antoine Hakim

فستان من Georges Hobeika. السعر 5500$

أقراط مرصّعة بالأحجار. السعر 16000$

خاتم مرصّع بالأحجار. السعر 35100$

كلاهما من Antoine Hakim

فستان من Jean Louis Sabaji. السعر 14000$

أقراط من AW Mouzannar. السعر 33480$

حذاء من Aldo. السعر 225$ اقرإي أضاً: اختاري النقوش البريّة لإطلالة جريئة

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر استقبلي العام الجديد بإطلالات شرقية أنيقة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على سيدتى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.