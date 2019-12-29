أسلوب عبايات كاجوال مفتوحة من الفاشينيستا

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 29 ديسمبر 2019 04:44 مساءً - العبايات الكاجوال لا غنى عنها تحديدًا بالمشاوير النهارية المختلفة، إذ تحتاج الصبيّة لموديلات تكون أكثر راحة مع التجوال والحركة، مع تصاميم مختلفة ومتجددة، تضيف لمسات عصرية وشبابية بالألوان المميزة.

وبأسلوب مستوحى من الفاشينيستا، إليكِ عبايات كاجوال مفتوحة، اختاري منها المناسب لكِ، مع بعض النصائح لتنسيقها.

عبايه كاجوال مفتوحة مع أكمام الفراشة من حنين الصيفي

عبايه كاجوال مفتوحة مع أكمام الفراشة من حنين الصيفي





اخترنا لكِ من الفاشينيستا حنين الصيفي العبايه المفتوحة الكاجوال مع أكمام الفراشة، واسعة وتناسب كل أجسام الصبايا، باللون الرمادي الشتوي، مع رسومات بسيطة بالخطوط البيضاء على العبايه من الأمام.

أعجبنا تنسيق حنين الصيفي للسنيكرز الأبيض المريح للعبايه، مناسبة أكثر للمراهقات، ولكنها اختارت لمسة كلاسيكية من الشنطة باللون الأحمر، ويمكنكش مع اللوك ذاته اختيار شنطة أكبر حجمًا.

تابعي المزيد: عبايات شتوية موضة 2020 تخفي عيوب الجسم





العبايه بألوان شبابية من فاطمة المازمي

العبايه بألوان شبابية من فاطمة المازمي





أما هذا الموديل من فاطمة المازمي فهو أكثر حيوية، باختيار العبايه الملونة بدرجات الأزرق السماوي، مع الأبيض، وقد نسقتها أيضًا بالطريقة الشبابية مع الشنطة باللون الأصفر والحجاب الأبيض، وهذا اللوك مناسب لكِ إن كنت تبحثين عن اطلالة تبدين بها أصغر سنًا.

تابعي المزيد: أجمل عبايات النجمات لعام 2019







العبايه المعطف من دلال الدوب

العبايه المعطف من دلال الدوب





أصبحنا نعرف مدى هيمنة العبايات المعطف على الموضة، تحديدًا في فصل الشتاء، لهذا أحببنا أن نختار هذه الاطلالة من دلال الدوب للعبايه المعطف الشتوية، اعتمدتها بطريقة أكثر عملية باختيار بوت راعي البقر، وشنطة رمادي من شانيل Chanel، لاطلالة كلها حيوية مستوحاة من أجواء الأكشن.

تابعي المزيد: أحدث صيحات العبايات الملونة لاطلالتكِ اليومية

Advertisements





العبايه الكاجوال مع رسومات مُطبعة من يارا النملة

العبايه الكاجوال مع رسومات مُطبعة من يارا النملة





باطلالة تجمع بين النمط الكلاسيكي والكاجوال، إليكِ هذا الموديل من يارا النملة، للعبايه برسومات الشجر مناسبة لكِ إن كنتِ تبحثين عن اطلالة نهارية لافتة، نسقت معها يارا شنطة ميني، وحجابها باللون الأسود، ويمكنكِ اختيار السنيكرز الأسود لاطلالة عملية أكثر.

اقرئي أيضًا:

أجمل موديلات عبايات بيضاء موضة 2019