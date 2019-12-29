ملابس ترتان للمحجبات وطرق تنسيقها بأسلوب الفاشينيستا

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 29 ديسمبر 2019 04:44 مساءً - تصدرت طبعة الترتان صيحات موضة شتاء 2020، الطبعة ذات النمط الكلاسيكي نسقتها الفاشينيستا المحجبات بطرق شديدة الفخامة، استوحي من أجمل اطلالاتهن ما يناسب ذوقك وشكل جسمك.

قمصان ترتان موضة شتاء 2020

قميص ترتان واسع

برزت هذا الموسم موضة القمصان الترتان سواء الصوف أو القطنية، جربي تنسيقها مع كنزه صوف برقبة عالية وتنورة سوداء مستقيمة القصة وأنتعلي حذاء رياضي، كما يمكنك إرتداؤها مع بنطال أسود عالي الخصر ومعطف Oversized باللون الجملي.

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بناطيل بطبعة المربعات 2020

بنطال عالي الخصر بطبعة المربعات

انتشرت هذا الشتاء موضة البناطيل الواسعة المزينة بطبعة المربعات الدارجه، ننصحك بتنسيقها مع كنزة صوف قصيرة وشال صوف بألوان تتناغم مع كامل الطلة على غرار الفاشينيستا ميلانيا الترك أو اعتمدي البنطال الترتان الملون كنزة صوف سوداء ومعطف من اللون نفسه يصل إلى الكاحل لإطلالة شتوية ساترة تناسب حجابك.

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جاكيتات ترتان موضة الموسم

بليزر Double breasted

تنوعت موديلات الجاكيتات الترتان وفي مقدمتها البليزر الرسمي، أحببنا التصاميم الواسعة الـ Oversized المميزة بالأكتاف البارزة، نسقيها على طريقة الفاشينيستا مرمر مع إطلالة سوداء مؤلفة من بنطال واسع الأرجل وكنزة صوف سوداء وأعتمري طرحة بيضاء وتممي أناقتك الكلاسيكية ببوت دانتيل بكعب رفيع لتحصلي على إطلالة ممشوقة.

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معاطف ترتان آخر موضة

معطف ترتان واسع

هيمنت المعاطف الترتان على عروض الأزياء الجاهزة وأنتقلت إلى إطلالات الفاشينيستا في الشارع، اختاري معطف بألوان شتوية دافئة ونسقيه مع إطلالة سوداء أو فستان باللون الجملي وبوت من نفس اللون.

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