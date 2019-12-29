أجمل إطلالات حليمة عدن في 2019

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 29 ديسمبر 2019 04:44 مساءً - حليمة عدن تتمتع بشعبية كبيرة بالعالم العربي، خاصًة أنها استطاعت منافسة عارضات الأزياء العالميات بتلك المهنة، بوقت كان من الصعب تقبل فكرة وجود امرأة محجبة تسير على منصات عروض الأزياء العالمية.

وأصبحت حليمة واحدة من أشهر عارضات الأزياء بالعالم، ووجه أساسي خلال الحملات الدعائية لأكبر العلامات التجارية، واطلالتها لطالما كانت محط أنظار الجميع.

وفي عام 2019، ألهمتنا حليمة عدن بالكثير من الاطلالات المميزة التي تناسب الفتيات المحجبات، بعضها كان مبالغ في تصميمه كالأزياء التنكرية أو الخاصة بجلسات التصوير، وأخرى تناسب الأيام العادية لصبية محجبة.



فساتين براقة منفوشة من حليمة عدن

فساتين براقة منفوشة من حليمة عدن





بأحد اطلالتها المميزة هذا العام ارتدت حليمة عدن اطلالة براقة لفستان ذهبي من الأورجانزا مع تطريزات على الجزء العلوي، وضيق من الخصر، مع توربان لامعة كذلك، بدت مميزة مع هذا اللون الأوف وايت الغليتر الذي بدى مناسبًا لبشرتها الخمرية.

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الجاكيت الفرو بلمسة مُترفة بأسلوب حليمة عدن

الجاكيت الفرو بلمسة مُترفة بأسلوب حليمة عدن





بالرغم أن أسلوب حليمة عدن باختيار الأزياء عادًة ما يكون بسيط، لكن هذا لا يمنع من اللمسات المترفة كالجاكيت الفرو بدرجات البيبي بلو المخملية، مع بلوفر صوف برقبة عالية، وبنطلون أيضًا يحمل الدرجات نفسها، بينما اختارت ميني باللون الأبيض، مع توربان ملونة شبابية، منحتها اللوك العصري، بالإضافة إلى النظارت البيضاء.

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حليمة عدن بأزياء جريئة تنكرية

حليمة عدن بأزياء جريئة تنكرية





بحفل الهالوين لعام 2019 لفتت حليمة عدن أنظار الجميع بظهورها باطلالة مستوحاة من شخصية أنجلينا جولي Angelina Jolie في فيلم ماليفسانت Maleficent، حيث اختارت رداءً أسود مزينًا بالريش مع اكسسوار الرأس على هيئة قرنين، وبدت محتشمة وعصرية.

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رسومات الحيوانات البريّة بأسلوب حليمة عدن

رسومات الحيوانات البريّة بأسلوب حليمة عدن





من الاطلالات التي وجدناها لافتة أيضًا من حليمة عدن هذا اللوك بالجاكيت بجلد النمر من خامة الجلد، مع حزام خصر عريض بنفس الرسومات أيضًا، مع توب بيج مشكوك بالدبابيس اللامعة، لاطلالة مناسبة للصبية المحجبة الجريئة.

كما لفتنا التوربان المطرزة بالخرز، قطعة مُلهمة للفتيات بالمناسبات المسائية.

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التايور البسيط من وحي حليمة عدن

التايور البسيط من وحي حليمة عدن





على السجادة الحمراء ظهرت حليمة عدن بالتايور الساتان الأسود، مع كولون أسود سميك ليناسب أسلوبها المحتشم، واختارت اعتماد صندل أسود مرصع بالأحجار الكريستالية كبيرة الحجم.

والتوربان اعتمدتها بالأسلوب ذاته لتظل محافظة على اللوك المحايد، لاطلالة كلاسيكية وبسيطة في الوقت نفسه.

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