فيديو.. نيكول سابا ترقص مع ابنتها: عائلة مجنونة

شارك الفنان اللبناني يوسف الخال، متابعيه عبر حسابه بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، مقطع فيديو تظهر فيه زوجته الفنانة اللبنانية نيكول سابا وهي ترقص برفقة ابنتها.

وعلق "الخال" على الفيديو الذي لا تتعدى مدته عدة ثواني، وتظهر فيه نيكول سابا وهي ترقص مع ابنتها "نيكول"، قائلًا: "عائلة مجنونة".

وتلقى "الخال" عدد من التعليقات من متابعيه، أبرزها: "أحلى عائلة، الدنيا ما ما مجنونة، حلوين، عيلة كيوت، ينعاد عليكم".

ويذكر أن نيكول سابا ويوسف الخال تزوجا في 2011 وأنجبت منه ابنتها الوحيدة التي أطلقت عليها اسم "نيكول" أيضًا.