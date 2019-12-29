دراسة: تناول كوبين من القهوة يوميا يحمي من الإصابة بـ ألزهايمر

كشفت دراسة أجريت في كوريا الجنوبية، بجامعة "هاليم"، أن تناول كوبان من القهوة يوميًا، يقلل خطر الإصابة بمرض ألزهايمر.

أجريت الدراسة على أكثر من 400 بالغ تتراوح أعمارهم بين 55 و90 عامًا، ومن بين المشاركين ظهرت لدى حوالي 17.6% فقط من الذين يتناولون كوبين على الأقل من القهوة رواسب من بروتين "بيتا اميلويد" في أمخاخهم، بمستويات تشير إلى احتمال كبير للإصابة بمرض ألزهايمر.

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وارتفع المعدل بحوالي عشر نقاط مئوية عند الذين يتناولون معدلاً أقل من القهوة، وظهرت على 27% منهم مستويات عالية من المواد المسببة لألزهايمر في أدمغتهم.

وقال الأستاذ، كيم جي ووك من مستشفى جامعة "هاليم"، إن البحث الأخير يعتبر أن تناول كوبين على الأقل من القهوة يومياً، يقلص مخزون بروتين "بيتا اميلويد" في المخ، بحوالي 67%.

وأظهرت دراسات سابقة، أن مخاطر الإصابة بألزهايمر تتقلص بـ 65% بين الذين يشربون كميات كبيرة من القهوة.