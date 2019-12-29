أمريكية تفقد القدرة على النطق والحركة بسبب كريم تفتيح البشرة

عانت أمريكية، تبلغ من العمر 47 عامًا، من مدينة"ساكرامنتو"، من ضعف في أطرافها وشعور غريب بعدم الراحة في اليدين والساقين، بعدما استخدمت عدد من الكريمات الخاصة بالعناية بالبشرة لمدة 7 سنوات، لتكتشف مفاجأة في النهاية.

راجعت الأمريكية طبيبها الذي أجرى التحاليل اللازمة لها، فأظهرت ارتفاعاً في نسبة الزئبق في جسمها لمعدل خطير، بحسب ما نشره موقع" BGR"، الأمريكي.

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أودعها الأطباء المستشفى وعملوا على معرفة سبب هذه النسبة العالية من الزئبق في جسدها، ليتوصل بحثهم إلى أن كريم تفتيح البشرة الذي تستخدمه بشكل مستمر هو السبب وراء ذلك.

حيث يدخل الزئبق العضوي في تركيب هذا المستحضر، الذي كان بنسبة منخفضة جدا، إلا أن استخدام المرأة ها المستحضر لفترة طويلة تسبب لها في ضرر بالغ في النهاية.

وبحسب ما صرحت به المستشفى، فإن المريضة لا تزال غير قادرة على التحدث أو العناية بنفسها، وهي تعتمد على أنبوب تغذية طوال الوقت.