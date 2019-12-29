فيديو.. كيف تصنعين لأبنائك ألعاب غير ضارة ليلة رأس السنة

قدم الدكتور مروان سالم، أخصائي التغذية العلاجية، فقرة مع الإعلاميتين سناء منصور، ونهى عبدالعزيز، ببرنامج "السفيرة عزيزة"، المذاع عبر فضائية "dmc" بعنوان "ألعاب للأطفال في ليلة رأس السنة".
واستخدم مروان سالم الثلج الجاف، مؤكدا أنه عبارة عن غاز آمن تماما، ورخيص الثمن، واستخدم سالم الألوان الغذائية الصحية وغير الضارة في تقديم بعض العروض التي من الممكن أن تسخدم في رأس السنة.
وقدم مروان سالم عرضا آخرا مكون من مياه الأكسجين وصابون سائل، وأكياس خميرة جافة.
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