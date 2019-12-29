جوهرة تتجاهل حكم حبسها وتطالب متابعيها بحجز تذاكر حفل رأس السنة

أعلنت الفنانة الاستعراضية الروسية إيكاترينا أندريفا، الشهيرة بـ"جوهرة"، موعد حفلها في رأس السنة الميلادية الجديدة 2020، عبر حسابها بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

يأتي المنشور بعد أقل من 12 ساعة على إصدار حكم حبسها عاما مع الشغل، وتجاهلت الراقصة الحُكم أو التعليق عليه.

ونشرت جوهرة، عبر خاصية "ستوري" بحسابها بموقع Instagram، صورا لها وتذكر جمهورها بحجز تذاكر حفلها، دون الإشارة إلى موقع الحفل أو ذكر أي تفاصيل بشأنه.

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كانت محكمة جنح مستأنف الجيزة أيدت حكم حبس جوهرة سنة مع الشغل، لاتهامها بالتحريض على الفسق والفجور، كما رفضت الاستئناف المقدم من دفاع الراقصة.

وجاء في التحقيقات أن رواد مواقع التواصل الاجتماعي تداولوا فيديو للراقصة مرتدية بدلة رقص شبه عارية، وتشير بإشارات خارجة، وبالتحري عن الواقعة، اكتشفت شرطة السياحة أن هذه الفقرة تم تقديمها في ملهى ليلي بمنطقة الجيزة.