بـ شعر كيرلي.. نيو لوك للفنانة سيرين عبدالنور

فاجأت الفنانة اللبنانية سيرين عبدالنور جمهورها بـ"نيو لوك" جديد لتستقبل به عام 2020، ونشرت عبر حسابها بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، صورتها بعد التغيير. وظهرت عبدالنور في الصورة بشعر قصير "كاريه"، معلقة: "ثق في سحر البدايات". Advertisements وعقب جمهورها على "اللوك" الجديد، فالبعض أبدى إعجابه بشكلها وآخرون عبروا عن صدمتهم لأنها استغنت عن شعرها الطويل، وقال بعض المتابعون إنها لم تقص شعرها، لكنها استعانت بشعر مستعار.

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