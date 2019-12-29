أمريكية تضع طفلها داخل غسالة وتشغلها

تواجه أم من ولاية بنسلفانيا اتهاما بالإهمال وجهته إليها المحكمة الأمريكية، بسبب إهمالها لطفلها الصغير وارتكاب خطأ كاد أن يؤدي إلى مصرعه.

وحسبما ذكر موقع "سكاي نيوز"، فإن المحكمة وجهت لهيذر أوليفر، 30 عاما، تهمة حبس صغيرها البالغ من العمر 5 سنوات، داخل غسالة كانت تدور بالفعل.

ووصل الطفل إلى المستشفى فاقدا الوعي مرتديا ملابس مبللة، بصحبة والده، أغسطس الماضي، بحسب وثائق محكمة بنسلفانيا، ووجد الأطباء أن الطفل مصاب بعدد من الكدمات والخدوش في الجزء العلوي من جسده.

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وأوضح والد الطفل أنه قام بالاتصال بالشرطة مستنجدا بهم، فور علمه بأن طفله عالق بالغسالة.

وقالت الأم في شهادتها، إن الطفل هو من أقدم على حبس نفسه في الغسالة، موضحة أنها كانت متواجدة في المطبخ حينما سمعت الغسالة تصدر صوتا غريبا، فذهبت للتحقق من الأمر فوجدت الصغير بالغسالة فعملت على إخراجه منها، ولم تكشف الأم عن سبب دوران الغسالة والطفل داخلها.

لكن المحكمة لم تقتنع بحديثها ووجهت لها تهمة الإهمال المفضي إلى إلحاق إصابات بجسد الصغير.

ورغم أنه جرى الإفراج عن الأم بكفالة، الأسبوع الماضي، إلا أنه لم يتم إسقاط التهمة عنها، وقد تقودها إلى السجن.