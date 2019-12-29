زيجات وطلاق نجوم الفن في 2019.. تراشق ومحاكم وشائعات "طلعت حقيقة"

شائعات لم تدم طويلًا، خلاصة حالات زواج وانفصال نجوم الوسط الفني خلال 2019، كان بطلها منصات التواصل الاجتماعي، البعض آثر الصمت والتكتم شهورًا قبل خروج الحقيقة، فيما دخل البعض الآخر في مواجهة مع شريك حياته على الملأ، لتوثق السوشيال ميديا كيف نجح بعض النجوم في مواصلة الوّد مع نهاية علاقة ربما استمرت أعوام طوال، وبالمقابل كيف اعتبر البعض أنَّ البوح عن أسباب انهيار ارتباطه أمر عادي

هنا شيحة وأحمد فلوكس.. ودّ "مش دايم" و"شائعات حقيقية"

"انفصال وزواج وانفصال مرة أخرى"، مشهد يلخص علاقة الثنائي الفني هنا شيحة وأحمد فلوكس، ارتباط لاحقته الشائعات، والإلهام أيضًا، فعلاقتهما خلال أول انفصال لهما اتسمت بالوّد، ما بات ملهمًا لجمهورهما، لكن العودة لم تدم سوى عام واحد، ليلاحظ متابعيهما اختفاء صورهما الرومانسية من منصات التواصل الاجتماعي.رفض الثنائي التعليق على ما يحدث، قبل أنَّ تحسم "هنا" الجدل بإعلان انفصالها عن "فلوكس" بقولها: "الحياة اليومية مركبتش"، مفسّرة ذلك بأنّ الأطفال لم ينسجموا، مؤكّدة أنّها "صادقة مع نفسها، لذا قررت الانفصال في وقت مبكر"، لكن "فلوكس" كان تعليقه صادمًا، فقد خرج لينفي كل ذلك بأنّ "الأمر ما هو إلا عبث في حياته، وأن الخبر غير صحيح على الإطلاق".

علي ربيع وندى محمود.. انفصال في السر وطرد و"حماة حشرية"

طلاق صاحبته ضجّة كبيرة عبر وسائل التواصل الاجتماعي والمنصات الفضائية، فبعدما انفصل علي ربيع نجم مسرح مصر عن زوجته ندى محمود سرًا، خرجت الأخيرة لتتهمه بطردها وابنتهما من المنزل، وذلك عبر حسابها على إنستجرام، قبل أنَّ تلغي متابعته وتحذف جميع الصور التي تجمعهما.حماة علي ربيع لم تلتزم الصمت على طلاق ابنتها، بل خرجت تؤكّد ذلك، مبينة أنَّ الثنائي كانت بينهما والدة خلافات زوجية منذ فترة، مشيرة إلى أنَّه "حاول تطليق ابنتها أكثر من مرة بسبب والدته وتدخلها في حياتهما الشخصية منذ زواجهما عام 2015".

نهى عابدين وحازم زيدان.. "آخرة التسرع"

بعد إعلان الممثلة نهى عابدين والمخرج السوري حازم زيدان انفصالهما، اعترف الأخير بعد فترة أنَّ طلاقهما كان منذ عامين، مبينًا أنَّ اختلاف الثقافات والتسرع في اتخاذ القرار وراء قرارهما، ومعبرًا عن حزنه بقوله: "كان الأمر مؤلمًا بالنسبة لي في البداية ولكنني تجاوزته الآن". وعن ابنه الصغير "أيمن"، قال إنَّه يعيش برفقة والدته نظرًا لصغر سنه وأنَّه يتواصل معه عبر الإنترنت،

سمية الخشاب وأحمد سعد.. "تراشق رايح جاي"

ما بين اتهامات بالنصب والعنف، تحولت علاقة الفنانة سمية الخشاب وأحمد سعد التي لم تدم سوى عام واحد، إلى مادة تلوكها ألسنة رواد التواصل الاجتماعي، البداية كانت بشائعة ارتباطهما والتي أنكرها كل منهما، خاصة انَّ "سعد" جمعته بـ ريم البارودي قصة حب وخطوبة لم تكلل بالزواج، لتظهر سمية الخشاب فجأة معلنة زواجها من أحمد سعد.لم تمض سوى شهور معدودة أعلن الثنائي الانفصال، وسط واتهامات وتراشق متبادل بينهما أمام عدسات الكاميرات، فقد اتهم "سعد" طليقته بالنصب، واتهمته هي الأخرى بالعنف المتعمد ضدها وتدمير "طحالها" لتنتهي الزيجة أمام المحاكم.

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شيري عادل ومعز مسعود.. شائعات وتكتم

في زواج شابه استنكار رواد التواصل الاجتماعي، ولاحقته الشائعات، انفصل الداعية معز مسعود والفنانة شيري عادي بعد تداول رواد السوشيال ميديا شائعة طلاقهما، وذلك رغم إصرار الثنائي على نفي ذلك لفترة، لكن في نهاية المطاف لم تجد شيري عادل مفر من إعلان انفصالها رسميًا.

غادة عادل ومجدي الهواري.. انهيار 20 سنة زواج

تعد زيجة الممثلة غادة عادل والمنتج مجدي الهواري واحدة من أكثر زيجات الوسط الفني استقرارا، واتلي دامت لنحو 20 عامًا، لكن كُتبت نهايتها في 2019 بإعلان "غادة" انفصالها رسميًا، ورغم الطلاق يتمتع الثنائي بصداقة قوية، وظهور متكرر يحمل في طياته الاحترام المتبادل.

أصالة وطارق العريان.. طلاق بسبب "ضيفة شرف"

نفي متواصل، كان هذا نهج المطربة أصالة في الرد على الشائعات التي تلاحقها هي وزوجها المخرج طارق العريان، وأنَّ "العريان" على علاقة بالمغنية السورية نسرين طافش، لترد أصالة على جمهورها بمقاطع فيديو وصور تؤكّد استمرار علاقتهما، قبل أنَّ يؤكّد مصدر مقرب انفصال الثنائي سرًا منذ شهر ونصف الشهر، مبرءا "طافش"، مؤكّدًا أنَّ طليق أصالة تربطه علاقة بضيفة شرف بفيلم "ولاد رزق 2"، لينتهي بذلك زواج عمره 13 سنة.