الامارات | الرائدة كريستينا.. صاحبة أطول مدة تمضيها امرأة بالفضاء

شكرا لقرائتكم خبر عن الرائدة كريستينا.. صاحبة أطول مدة تمضيها امرأة بالفضاء والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - نجحت رائدة الفضاء الأميركية كريستينا كوخ فى تحطيم الرقم القياسي لأطول مدة تمضيها امرأة في الفضاء الخارجي.

وقالت وكالة الفضاء الأميركية (ناسا) إن كريستينا التي وصلت إلى محطة الفضاء الدولية في 15 مارس الماضي أمضت حتى الآن 289 يوماً في الفضاء.

وبهذا تخطت كريستينا الرقم القياسي المسجل حتى الآن الذي سجلته رائدة الفضاء السابقة بيجي واتسون التي قضت 288 يوماً متواصلة في الفضاء.

ومن المقرر أن تعود كوخ إلى الأرض في فبراير المقبل، وعندها تكون قضت 328 يوماً في الفضاء.

ويظل رائد الفضاء الخارجي سكوت كيلي صاحب أطول فترة قضاها رائد فضاء مرة واحدة في الفضاء الخارجي بلغت 340 يوماً. Share طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest جوجل + Whats App

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