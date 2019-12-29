٥ ألوان يمكنك تنسيقها مع اللون الأزرق لن تتوقعيها من بينها الأحمر والأخضر

انطلقت فعاليات أسبوع الموضة بنيويورك منذ أيام، وبخلاف التصميمات الرائعة التي شاهدنا على أيدي أشهر مصممي الأزياء. لفتت أنظارنا الألوان الساطعة كالأزرق والأحمر والأصفر وغيرها. ويبدو أن الألوان البراقة مازالت تسيطر على صيحات الموضة منذ العام الماضي وتستكمل مسيرتها لعام 2020. ولكن أغلبنا يواجه صعوبة في تنسيق الألوان الساطعة معاً خوفاً من أن تكون الإطلالة مبالغ فيها.

وبما أننا سبق وأن تحدثنا عن تنسيق بعض ألوان الملابس سوياً في عدة مرات، قررنا اليوم أن تحدثك عن خمسة ألوان يمكنك تنسيقها بسهولة مع اللون الأزرق للحصول على إطلالة جذابة وأنيقة...

تنسيق اللون الأزرق مع الأحمرقد يبدو الأمر غريباً بالنسبة للبعض، ولكن إن كنت من متابعات صيحات الموضة بالعالم، فبالتأكيد لاحظتي أنه يمكنك ارتداء اللونين معاً. فإن كنت من محبات البساطة، فيمكن أن ترتدي إطلالتك بالكامل من اللون الأزرق وتنسقيها مع حقيبة وحزام أحمر اللون. أما إن كنت من محبات الألوان فيمكنك ارتداء تيشيرت باللون الأزرق وتنسيقه مع بنطلون أو تنورة باللون الأحمر والعكس.

تنسيق اللون الأزرق مع الأصفر

من الألوان المحببة لي شخصياً هو ارتداء اللون الأزرق مع الأصفر. فمثلاً، يمكنك ارتداء فستان باللون الأزرق مع معطف أصفر اللون. أو بنطلون من الأزرق الفاتح مع بلوزة باللون الأصفر. فيمكنك اختيار أي من درجات اللونين وتنسيقهما سوياً.

تنسيق اللون الأزرق مع الوردي الفاتح

أعتقد أنه لا يوجد أفضل من إطلالة ناعمة وهادئة بهذين اللونين. فاختيارك لقطعة من ملابسك بالأزرق الساطع أو الهادئ وتنسيقها مع قطعة أخرى بالوردي الفاتح والهادئ، يمكن ببساطة أن يمنحك إطلالة ناعمة وبسيطة للغاية.

تنسيق اللون الأزرق مع الأخضرسبق وأن تحدثنا عن أفكار وطرق لتنسيق اللون الازرق مع الأخضر بمختلف درجاتهما. ومازال هذين اللونين يتصدران صيحات الموضة لهذا العام. لذلك ننصحك بتجربتهما في إطلالاتك المقبلة

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تنسيق اللون الأزرق مع الأزرق الفاتحإن كنت من محبات الإطلالة ذات اللون الواحد، فننصحك بتنسيق اللون الأزرق مع قطع أخرى من نفس اللون ولكن ذات درجة أفتح. فيمكنك بذلك الحصول على إطلالة ناعمة وبنفس الوقت لافتة للنظر.

بالطبع هناك ألوان أخرى يمكن تنسيقها مع اللون الأزرق ولكننا جمعنا لك أفضلها والتي ستمنحك إطلالة مميزة وجذابة.

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