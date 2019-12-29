"مناكير غليتر" لاحتفالات رأس السنة تجعل أظافرك متلألئة كالمجوهرات

يعد المناكير الغليتر الخيار المثالي لاحتفالات رأس السنة، التي تتطلب إطلالة مختلفة تماماً عن باقي أيام السنة. لذلك، اخترنا لك في هذا المقال، مجموعة مناكير غليتر بألوان مختلفة لاحتفالات نهاية العام، والتي ستجعل أظافرك متلألئة كالمجوهرات ولامعة كالنجوم.

Hexy Bikini by KBShimmer

يترك هذا المناكير الغليتر على أظافرك بريقاً رائعاً سيلفت الانتباه إليك، حيث سيجعل أظافرك تبدو وكأنها مرصعة بالأحجار الكريمة، إذ إنه يوفر لك قاعدة واضحة محمّلة بالألوان الدقيقة: الفضي والوردي والأزرق، وهو ما يتناغم مع أي فستان تختارينه لتمضية احتفالات رأس السنة.

Carnivalesque by Adesse New York

سيجعل ها المناكير الغليتر الذي يحتوي على قطع براقة كبيرة الحجم وبألوان مختلفة، أظافرك تلمع كالألماس ومتلألئة كالنجوم. ويمكنك استخدامه بمفرده على أظافرك أو كطبقة نهائية تضعينها فوق المناكير الذي تختارينه. إضافة الى ذلك، هو يتميز بتركيبته النباتية الخالية من المواد القاسية، إذ إنه مصنوع من مستخلص الخيزران العضوي وزيت الأركان وزيت الشيا، التي تجعل أظافرك صحية وقوية.

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Paige by ILNP

إذا كنت من عاشقات اللون الزهري، وترغبين في استخدامه لاحتفالات رأس السنة، فلا تترددي في تجربة هذا المناكير الغليتر ذي اللون الزهري البراق المتلألئ، الذي سيضيء يديك ويجعل أظافرك قبلة للأنظار. فتركيبته الغنية جداً ستؤمن لك تغطية براقة تدوم طويلاً. ننصحك بوضع طبقة من المناكير الأسود، ومن ثم تطبيق هذا المناكير الزهري الغليتر الرائع

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Shattered Souls by Smith & Cult

يُستخدم هذا المناكير الغليتر من Smith & Cult كطبقة علوية لتفتيح أي مناكير تختارينه، كما بإمكانك وضعه بمفرده كتلميع قائم بذاته. وعلى رغم أنه لن يمنحك تغطية كثيفة، إلا أنه سيمنح أظافرك لمعاناً مشرقاً، الى درجة تعتقدين فيها أن أوراقاً ذهبية وُضعت على أظافرك. علماً أن تركيبته خالية تماماً من المواد السامة والمؤذية للأظافر.

Candy Shop by Deborah Lippmann

إذا كنت تبحثين عن لون وردي مرح وحيوي، فإن هذا المناكير الغليتر من ديبورا ليبمان سيشكل خياراً رائعاً لك لاحتفالات رأس السنة. فهو مزيج من الداوئر الملونة ذات الأشكال المتعددة التي يطغى عليها اللون الوردي. ويمكنك التحكم بكثافته، من خلال عدد الطبقات التي ستضعينها.

Cosmo Magical Pixie Dust by Zoya

يمنحك هذا المناكير الفضي الغليتر قاعدة فضية متلألئة ثلاثية الأبعاد. إذ يكفي أن تضعي منه طبقة واحدة أو طبقتين على الأكثر لتحصلي على أظافر براقة تكمل إطلالتك في احتفالات رأس السنة. كما أن تركيبته تدوم على أظافرك لمدة أسبوع وأكثر.

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