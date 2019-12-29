القاهرة - لايف ستايل
موضة الشتا السنة دي مكمل معانا فيها قطع كتير منوعة ومختلفة من موسم الشتا اللي فات، والالوان ما بين الوان الشتا التقليدية الدفا وما بين الالوان الزاهية والالوان الباستيل، والنهاردة من خلال موضوعنا هنشوف مع بعض بالصور احدث ستايلات موضة لشتاء 2020.
في الموسم ده هنلاقي ان الكارديجان الشتوي الطويل من القطع اللي مكملة معانا، واللي تقدري تنسقيه على اي بنطلون جينز او ليجينج مع سويتر.
كمان ال Puffer جاكت او الجاكت المنفوخ من القطع التريندي لموسم الشتا في 2020, اللي ممكن تنسقيه فوق اي حاجة عندك في الدولاب.
البالطو الطويل كمان من الحاجات اللي معانا الشتا دي واللي كمان ممكن تنسقيه على اي قطعة عندك في الدولاب.
تقدري كمان تعتمدي على ستايل الطبقات اللي بيكون من الستايلات المناسبة جدا للايام البرد اوي.
وبالنسبة للشوز قدامك اختيارات كتير, ممكن لخروجاتك الصبح العملية تنسقي سنيكرز مع اللبس, ولبعد الضهر ممكن تختاري ما بين الشوز الكعب, الانكل بوت, البوت الطويل سواء اللي تحت الركبة او اللي فوق الركبة.
قد يهمك أيضًا:
كانت هذه تفاصيل خبر تعرفي على أحدث ستايلات الموضة لموسم شتاء 2020 لمظهرٍ مختلف وأنيق لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على لايف ستايل وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.