تعرفي على أحدث ستايلات الموضة لموسم شتاء 2020 لمظهرٍ مختلف وأنيق

موضة الشتا السنة دي مكمل معانا فيها قطع كتير منوعة ومختلفة من موسم الشتا اللي فات، والالوان ما بين الوان الشتا التقليدية الدفا وما بين الالوان الزاهية والالوان الباستيل، والنهاردة من خلال موضوعنا هنشوف مع بعض بالصور احدث ستايلات موضة لشتاء 2020.

في الموسم ده هنلاقي ان الكارديجان الشتوي الطويل من القطع اللي مكملة معانا، واللي تقدري تنسقيه على اي بنطلون جينز او ليجينج مع سويتر.

كمان ال Puffer جاكت او الجاكت المنفوخ من القطع التريندي لموسم الشتا في 2020, اللي ممكن تنسقيه فوق اي حاجة عندك في الدولاب.

البالطو الطويل كمان من الحاجات اللي معانا الشتا دي واللي كمان ممكن تنسقيه على اي قطعة عندك في الدولاب.

تقدري كمان تعتمدي على ستايل الطبقات اللي بيكون من الستايلات المناسبة جدا للايام البرد اوي.

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وبالنسبة للشوز قدامك اختيارات كتير, ممكن لخروجاتك الصبح العملية تنسقي سنيكرز مع اللبس, ولبعد الضهر ممكن تختاري ما بين الشوز الكعب, الانكل بوت, البوت الطويل سواء اللي تحت الركبة او اللي فوق الركبة.

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