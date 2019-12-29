بريانكا شوبرا ونيك جوناس بملابس متطابقة خلال رحلة تزلج في كاليفورنيا

تحظى علاقة الممثلة الهندية بريانكا شوبرا بزوجها مغنى البوب الشهير نيك جوناس بإعجاب الملايين حول العالم، الأمر الذى يدفع عدسات المصورين والإعلام لمتابعة نشاطهما أولا بأول، بسبب ارتباطهما القوى حيث يكاد لا يظهر أحدهما دون الأخر سواء فى الجولات الغنائية أو المهرجانات السينمائية، حتى أصبح مجرد ظهور أحدهما ولو صدفة دون الآخر يثير التساؤلات.

وقد شاركت نجمة بوليوود بريانكا شوبرا متابعيها عبر حسابها الرسمى على "انستغرام"، بصورها مع نيك جوناس، وهما يستمتعان بوقت رائع مع عائلتهما فى كاليفورنيا، ويمارسان التزلج على الجليد معًا.

وظهرت بريانكا وهى تمسك بيد نيك برومانسية وابتسامة ساحرة على وجهها، وعلقت على الصورة قائلة :"وداعا شتاء العجائب.. سوف نفتقدك.. نراكم فى عام 2020 ". وظهرالثنائى فى الصورة بملابس تزلج متطابقة باللونين الأبيض والأسود.

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وظهرت بريانكا وهى تمسك بيد نيك برومانسية وابتسامة ساحرة على وجهها، وعلقت على الصورة قائلة :"وداعا شتاء العجائب.. سوف نفتقدك.. نراكم فى عام 2020 ". وظهرالثنائى فى الصورة بملابس تزلج متطابقة باللونين الأبيض والأسود.

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كما نشرت مقطع فيديو خلال ركوبها عربة التزلج مع نيك، وسط الجبال المغطاة بالثلوج فى الخلفية، وارتدى الثنائى بنطلون ومعاطف باللونين الأبيض والأسود، حيث حاولا التقاط الصورأثناء التزلج وسط صراخ بريانكا التى بدا عليها الخوف.

اللحظات المميزة التى تشاركها بريانكا شوبرا مع جمهورها بصحبة زوجها تؤكد على درس مهم فى العلاقات تذكرنا به مرارًا وهو أن العائلة ينبغى أن تأتى أولاً دائمًا، فمهما كانت درجة انشغال النجمين، كل فى عمله، يحاولان من وقتٍ لآخر أن يخصصا وقتًا لقضائه معًا مما ينعكس إيجابًا على متانة وقوة علاقتهما ويجعل زواجهما متجددًا مهما مر عليه من الزمن.

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