11 تريند أزياء سنراه في كل مكان خلال 2020 من بينها "الألوان الفسفورية"

مع نهاية كل عام يمكنك تحديد صعود خطوط الموضة وانخفاضها فى العام الجديد، من خلال أزياء المشاهير ونجوم العالم والمهتمين بالموضة، ومع نهاية عام 2019 تصاعدت بعض الاتجاهات التى تتعلق بالأزياء وملحقاتها، وهو ما يشير إلى أنها ستصبح الاتجاه السائد خلال العام الجديد 2020، ومنها اتجاهات مستحدثة وأخرى مستوحاة من اتجاهات قديمة تم استدعاؤها بشكل عصرى.



وفى هذا التقرير نرصد أبرز اتجاهات الموضة والتى من المتوقع أن تسود خلال عام 2020، وفقا لموقع insider:

قصة الـ Peplum

قال لويس إسكوديرو، المدير الإبداعى ومصمم مجموعة Rene Ruiz، لـ Insider إن قصة الـpeplum أسلوب يحظى بشعبية كبيرة خاصة فى فصلى الصيف والربيع، مشيرا إلى أنها تتميز بإخفاء عيوب منطقة البطن، وهى القصة التى تكون ضيقة من الأعلى وواسعة فى الوسط وواسعة من الأسفل.

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الملابس المخططة

الملابس المخططة سواء أفقيا أو رأسيا ستظل الأكثر شعبية فى 2020، خاصة الرأسية التى تناسب أى نوع من الجسم.

الملابس الجلدية

انتقل مشاهير العالم فى ارتداء الملابس الجلدية، من القمصان والفساتين إلى السراويل القصيرة والتنانير والمعاطف، لذلك فمن المتوقع أن تكون الجلود فى كل مكان فى عام 2020، وفقًا لإميلى سانشيز، مصممة الأزياء الشهيرة.

الأكمام المنتفخة

قالت سانشيز إن اتجاه الأكمام المنتفخة كان اتجاهًا ينمو فى المواسم القليلة الماضية، لكنه سيكون سائدا فى 2020.

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العودة إلى اتجاهات السبعينيات

قالت سامانثا براون، وهي مصممة أزياء مشهورة فى نيويورك، إن المطبوعات والأنماط من سبعينيات القرن الماضى عادت بالفعل وسيزيد وجودها فى 2020.

بدلات مفككة

طالما كانت البدلات المفككة شائعة على مدار العام الماضى، سيستمر وجودها على السجادة الحمراء فى 2020، حسبما قال سانشيز، حيث سينتشر وجود البدل بدون سراويل، أو سترات البدل وحملات الصدر فقط.

الألوان الفسفورية

قال سانشيز إنه من المتوقع أن نرى الألوان الفسفورية بشدة خلال 2020، مدمجة بألوان أخرى نابضة بالحياة.

الأقراط الضخمة

المجوهرات الضخمة والجريئة هو الاتجاه السائد فى 2020، وفقا لتوقعات المتخصصين.

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