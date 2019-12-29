نصائح للتمتع ببشرة نضرة وصحية في الشتاء

محمد اسماعيل - القاهرة - (د ب أ)

أوضحت طبيبة الأمراض الجلدية آنا براندنبورج بعض النصائح والإرشادات من أجل التمتع ببشرة نضرة ومشرقة حتى في فصل الشتاء، ومنها:

العناية الموسمية

أوصت الطبيبة الألمانية باستعمال ماسكات مرطبة وكريمات يتم استخدامها بشكل يومي تحتوي على نسبة عالية من الدهون، ونصحت في الأجواء شديدة البرودة بالابتعاد عن المستحضرات ذات المحتوى المائي العالي.

التغذية السليمة

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يعمل شرب الماء على ترطيب جميع أجزاء الجسم، ويفضل تناول الشاي في الصباح، حتى لا تحدث اضطرابات في النوم وهو العملية الحيوية الهامة لتجديد خلايا البشرة، ويعتبر الزنجبيل من المشروبات الهامة، التي تساعد الجسم على مقاومة العدوى والأمراض وتنشيط الدورة الدموية، ومن الأطعمة الغنية بالفيتامينات التي تفيد البشرة شرائح الفلفل، التي تحتوي على الكثير من فيتامين C، كما يوفر الماندرين معادن أساسية مثل الكالسيوم وحمض الفوليك للوصول لمستوى رطوبة جيد وتوفير المزيد من النضارة.

الخروج للهواء الطلق

يُفيد التنزه في الهواء الطلق البشرة وذلك للتغير بين البرد والدفء فتنشط الدورة الدموية وتحسن من الإمداد بالدم، كما أن الخروج للهواء الطلق وأشعة الشمس يزود الجسم بفيتامين D المهم لصحة ونضارة البشرة.

المكملات الغذائية

قد يكون أحد الأسباب وراء مشاكل البشرة هو التغذية غير الكافية أو غير السليمة، فالأغذية الحديثة قد لا تحتوي دائما على ما يكفي من المعادن والفيتامينات، لكن لحسن الحظ يمكن الحصول على فيتامين C أو الزنك باعتباره" معدنا للبشرة" عن طريق المستحضرات الطبية.