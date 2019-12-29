بررت الفنانة شيرين عبدالوهاب استخدامها مصطلح "عوانس"، خلال حفلها الأخير الذي أقامته في المملكة العربية السعودية.
وكشفت أن استخدامها لهذا المصطلح جاء بعد تدشين هاشتاج "اخرسي يا شيرين"، بعدما قالت خلال حفلها السابق في السعودية، إن "النساء لا يستطعن الاستغناء عن الرجال".
وقالت شيرين، خلال لقائها مع برنامج "عرب وود": "في حفلة الرياض في هاشتاج أنا اتعرضت له، فأنا رديت رد فيه قسوة وأنا بعترف أنه كان فيه قسوة شوية، لكن أنا انجرحت وأنا ما يتقاليش اخرسي".
وأوضحت شيرين أن عفويتها ليست جديدة على الجمهور، فهي متواجدة في الوسط الفني منذ 20 عامًا، مطالبة محبيها أن يساعدوها ويتقبلوها مثل ما هي عليه الآن، قائلة: "مهما عملتوا هاشتاجات هقول اللي أنا عاوزاه بردو، أنا كمان ست مش جنس تالت، وموتوا بغيظكم".
كانت شيرين قد أثارت الجدل بسبب تصريحاتها واستخدامها مصطلح "عوانس" خلال مشاركتها بحفل في موسم الرياض، حيث قالت: "عاوزة أقول للستات اللى زعلت مني، إن الرجالة عسل وسكر، واللى زعلوا من كلامي دول شوية عوانس".
كانت هذه تفاصيل خبر شيرين عن استخدامها مصطلح "عوانس": "أنا انجرحت.. وميتقاليش اخرسي" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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