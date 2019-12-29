منها تكرار الكلمات.. أعراض التوحد عند الأطفال

يرتبط اضطراب التوحد بالدماغ وتؤثر على كيفية تمييز الشخص للآخرين، تتطور متلازمة التوحد في وقت مبكر من الطفولة، وتؤثر على نمو مهارات الطفل الاجتماعية، ومن ضمن أعراض التوحد كما ذكرها موقع "Mayo Clinic".
يجد الطفل صعوبة في التأقلم مع أية تغييرات في الروتين والبرامج اليومية.
يتعلّق الطفل كثيراً بأشياء معينة.
يمضي الطفل وقتاً في التحديق في شيء معين، ويحب تحريك بعض الأشياء في شكل يشبه حركة المروحة.
يتلاشى الطفل تبادل النظرات والتواصل عن طريق العين.
قد تكون نبرة صوت الطفل غير عادية نوعاً ما.
يكرّر الطفل كلمات أو بعض الجمل كثيراً.
عندما تلاحظ أن الطفل لا يستجيب لكل ما توجهه له من أحاديث عليك استشارة الطبيب.
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