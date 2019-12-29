كايلى جينر تتألق ببدلة حمراء من جلد التمساح وحذاء سعره 1490 دولار

يبدوأن الأزياء الجلدية تثيرجنون عائلة كاردشيان، فقد شاركت عارضة الأزياء ونجمة تلفزيون الواقع كايلى جينر، متابعيها عبرحسابها الرسمى على انستجرام بصور جديدة لها وهى مرتدية بدلة حمراء من جلد التمساح فى إطلالة حمراء ملائمة تمامًا لأجواء الكريسماس، لتنضم إلى قائمة الإطلالات الجلدية الفاخرة التى ظهرت بها جينر، وكذلك اختها كيم كاردشيان.

ونسقت "جينر"، البالغة من العمر 22 عاما، إطلالتها مع حذاء أسود بكعب مدبب عند أصبع القدم يبلغ سعره 1490 دولارًا، حسبما ذكرت صحيفة "ديلى ميل"، بالإضافة إلى حقيبة يد صغيرة معلقة على كتفها، أما شعرها فاختارت أن تصففه بشكل طبيعى لينسدل على كتفيها فى شكل أمواج.

وفى إطلالة ثانية من الجلد، شاركت كايلى جينر متابعيها صورها بمناسبة احتفالات عيد الميلاد هذا الموسم مع صديقتها العارضة أناستازيا كارانيكولو، حيث ارتدت كل منهما ثوبا متطابقا تماما ولكن بألوان مختلفة، حيث ارتدت كايلى ثوبا من الجلد باللون الأزرق الهادىء "بيبى بلو" مزود بفرو فى خط العنق، والأسورة، كذلك صديقتها المقربة التى ارتدت ثوبا مطابقا تماما باللون البرتقالى.



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واعتمدت الصديقتان على تصفيف شعرهما فى كعكة للخلف، أضافت لهما مزيد من الأناقة والإثارة.

كانت كايلى قد نشرت خلال الأيام الماضية صورتها مع ابنتها استورمى مرتديان فساتين خضراء قرمزية متطابقة، من تصميم رالف أند روسو، كما ارتدت كايلى قلادة ماسية أنيقة .

وفى وقت سابق تعاونت جينر مع زوجها السابق ووالد ستورمى، ترافيس سكوت، لمفاجأة ابنتهما بمظهر من فيلم الرسوم المتحركة ترولز، حيث ظهر والدها وهو يرتدى زى شخصية Trolls Poppy، التى لعبت فى فيلم آنا كيندريك، وبدت استورمى شديدة السعادة وهى ترقص مع القزم، وقد نشر موقع "dailymail" فيديو لها أثناء ذلك.

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