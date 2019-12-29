زواج وطلاق.. شائعات طالت الجميع في 2019

شهد عام 2019، حالات متعددة من الزواج والطلاق داخل الوسط الفني، فقد دخل العديد قفص الزوجية ولكن لم تكتب لهذه الزيجات الاستمرار فبعضها لم يستمر لأسابيع وشهور، وآخرون أطاحوا بسنوات طوال من الزواج، والتي ألقى "هُن" الضوء على تفاصيلها خلال هذا العام.

وفيما يلي يستعرض "هُن" أبرز حالات الزواج والطلاق، في التقرير التالي.

هنا شيحة وأحمد فلوكس

في صور رومانسية انتشرت عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ظهرت الفنانة هنا شيحة مع الفنان أحمد فلوكس، ورغم كونهما منفصلين من قبل إلا أنهما اختارا الحياة معا من جديد، وهو ما جعل زواجهما ملهما للكثيرين، والذين شاركوا صور الخطوبة والفرح بمزيد من السعادة.

لكن هذا الزواج لم يدم حتى لعام واحد، فقد بدأت تظهر مبادئ الانفصال بحذف صور وإلغاء المتابعة بين الثنائي عبر منصات التواصل الاجتماعي المختلفة، ولكنهما عن سبب ذلك رفضا التعليق، حتى خرجت هنا شيحة أخيرا معلنة انفصالها رسميا عن أحمد فلوكس بسبب "الحياة اليومية مركبتش"، موضحة أن الأطفال لم ينسجموا، وأنها صادقة مع نفسها لذا أخذت قرار الانفصال في وقت مبكر بعد الزواج.

تتابع الأمر نفي وتكذيبات للخبر من الفنان أحمد فلوكس، بشأن ارتباطه بالفنانة ما جعله يجزم بأن الأمر ما هو إلا عبث في حياته وأن الخبر غير صحيح على الإطلاق، وبعد قصة حب عاشها الزوجان لم تكتب لهذه الزيجة الاستمرار، حيث أعلنا انفصالهما معلنين أن ما يربط بينهما صداقة كبيرة.

علي ربيع

يعتبر الفنان علي ربيع، من أكثر الزيجات التي فور إعلان انفصاله عن زوجته أحدثت ضجة كبيرة في ذلك الحين، حيث أعاد ترتيب أوراقه ليبدأ حياة جديدة بعدما انفصل عن زوجته ندى محمود في السر، قبل أن تخرج الزوجة عبر حسابها على"إنستجرام"، لتعلن الخبر، مشيرةً إلى طرده لها وابنتهما من المنزل، وقامت بإلغاء متابعته وحذف جميع الصور التي تجمعهما، ثم توالت التفاصيل الخاصة بالطلاق.

وكانت أكدت والدة ندى أن هناك خلافات زوجية ظهرت منذ فترة كبيرة بين ابنتها، وبين نجم مسرح مصر، وحاول تطليقها أكثر من مرة، وكانت الخلافات بسبب والدته، وتدخلها في حياتهما الشخصية، بعد زواجه منها في عام 2015.

نهى عابدين

كشف الممثل والمخرج السوري حازم زيدان تفاصيل جديدة حول انفصاله عن زوجته الممثلة المصرية نهى عابدين، واعترف بأن الطلاق تم منذ عامين ويعود السبب في ذلك إلى اختلاف الثقافات والتسرع باتخاذ القرار، وصرح بأن نجله أيمن يعيش برفقة والدته نظرا لصغر سنه وأنه يتواصل معه عن طريق الانترنت، مضيفا: "كان الأمر مؤلما بالنسبة لي في البداية ولكنني تجاوزته الآن".

الفنانة السورية إمارت رزق

بعد زواج دام لست سنوات، أعلنت الممثلة السورية، إمارات رزق، انفصالها عن زوجها الفنان حسام جنيد.

"أبغض الحلال عند الله الطلاق، لكنه تم بيني وبين حسام، أتمنى التوفيق لـ(أبو وطن)، وإن شاء الله ستكون حياته المستقبلية أحسن بالنسبة له ولي" بهذا المنشور كشفت رزق عن خبر انفصالها.

وطلبت رزق من متابعيها عدم طرح أي أسئلة أو وضع تعليقات بخصوص، موضوع طلاقها.

Advertisements

لم تكن "رزق" وحدها من أعلنت خبر الانفصال بل إن زوجها حسام جنيد أيضا أعلن عن الانفصال، من خلال منشور كتبه على صفحته على موقع "فيسبوك"، كما تمنى التوفيق لـ "أم وطن"، وأن يكون القادم في الحياة أفضل لهما.

سمية الخشاب وأحمد سعد

رغم أن زواجهما لم يدم حتى لعام واحد، إلا أن الفنانة سمية الخشاب وأحمد سعد اعتبرا ثنائيا استثنائيا في عام 2019، وذلك بسبب الجدل الذي أثير بزواجهما وكذلك عقب الانفصال.

بدأت تلك الزيجة بكثير من التعليقات حول علاقة أحمد سعد بسمية الخشاب، وريم البارودي، حيث كانت تجمعه بريم علاقة حب وخطوبة لم تكلل نهائيا بالزواج، لتظهر سمية الخشاب في الصورة فجأة وتتزوج من سعد، وتفاجئ الجمهور الذي يستنكر حينا ويبارك الزيجة حينا.

لم تمض سوى شهور معدودة حتى تحدث الثنائي أمام الإعلام عن الانفصال، وأسباب الانفصال، واتهامات وتراشق متبادل بينهما أمام عدسات الكاميرات، فقد اتهم سعد طليقته بالنصب، واتهمته هي بالعنف المتعمد ضدها وتدمير الطحال على سبيل المثال، وتنتهي الزيجة أمام المحاكم.

شيري عادل ومعز مسعود

ربما الاختلاف الكبير بينهما في الشكل، فهي تعمل في المجال الفني، وهو داعية إسلامي، هو ما جعل تلك الزيجة محل جدل، فقط استنكرها الكثيرون معتبرين مسعود رجلا مزواجا يحب النساء، ويتزوج منهن مهما كلفه الأمر، وهو ما حكم على تلك الزيجة بالفشل قبل أن تبدأ.

ومثل علاقة أصالة والعريان، بدأت أنباء الانفصال بالشائعات على "السوشيال ميديا"، التي نفاها الثنائي، بمقاطع مصورة على "إنستجرام"، ولكن في نهاية المطاف لم تجد شيري عادل مفر من إعلان انفصالها رسميا على الداعية معز مسعود.

غادة عادل ومجدي الهواي

تستمد قوة تلك القصة من استمرارها لمدة تقريبا 20 عاما، كانت تعتبر واحدة من أكثر زيجات الوسط الفني استقرارا، والتي أثمرت عن إنجاب أطفال، ولكن يبدو أن العام 2019 قد كتب نهايتها، فقد أعلنت الفنانة غادة عادل انفصالها عن زوجها المنتج مجدي الهواري رسميا.

رغم الانفصال يتمتع الثنائي بصداقة قوية، وظهور متكرر يحمل في طياته الاحترام المتبادل بسبب الأطفال بينهما، وضرورة المحافظة على الود.

أصالة وطارق العريان

كالعادة بدأت الأنباء المتداولة حول انفصال هذا الثنائي بالشائعات، التي نفتها أصالة بنفسها عدة مرات، ونشر الثنائي أصالة وطارق العريان صورا ومقاطع مصورة تؤكد استمرار زواجهما الذي بدأ عام 2006، ولكن فيما يبدو أنه لم يوفق إلى النهاية الملائمة.

أكد مصدر مقرب من الفنانة أصالة انفصالها رسميا عن زوجها طارق العريان منذ ما يقرب من شهر ونصف، ورغم أن الشائعات دارت حول علاقة تجمع العريان بنسرين طافش، إلا أن المصدر برأها، وأكد علاقة أخرى تجمع المخرج الكبير بضيفة شرف فيلم "ولاد رزق 2"، لينتهي الزواج الذي استمر ما يقرب من 13 عاما بسبب أنثى أخرى.